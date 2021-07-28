Поздняков заявил, что восхищен выступлением дзюдоистки Таймазовой на Олимпиаде в Токио

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. По ходу турнира россиянка получила травму глаза.

Полуфинальный поединок Таймазовой с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде — он длился почти 17 минут.

«Безусловно, это необычная история. Когда три схватки на Олимпиаде борются в “голден скор” (дополнительное время — прим. ТАСС), конечно же, это для любого спортсмена испытание, — сказал Поздняков. — Но Мадина — просто молодец, мужественно держалась, сражалась до последнего, поэтому ее бронза с отливом золота. Ведь самое главное — она не соперницу преодолела, она себя преодолела — боролась до конца, стойкий и мужественный человек».