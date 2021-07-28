Испания отправила Гайча и Понсе домой, Малком помог изменить игру Бразилии
Главные события 3-го тура олимпийского футбольного турнира.
Главные события 3-го тура олимпийского футбольного турнира.
По итогам главной игры дня домой должен был отправиться один из претендентов на медали, что наложило отпечаток на характер матча. Испания старалась доминировать благодаря фирменному владению мячом, тогда как Аргентина пыталась его забрать. На
У «Красной фурии», в свою очередь, снова возникли проблемы с реализацией. Из отличных позиция мазали Оярсабаль и Дани Ольмо, но, в конце концов, последний сделал игру, выступив в роли ассистента Мерино. А Гайч, у которого не было альтернативы
Однако после этого эпизода испанская оборона на пару минут поплыла, и если автогол отменила реакция Унаи Симона, то Бельмонте возродил интригу. Она, впрочем, прожила несколько оставшихся до финального свистка минут. Когда он прозвучал, Гайч разрыдался. Последний европейский победитель Олимпиады Испания идет дальше, тогда как Аргентина впервые в своей истории не вышла из группы на вторых Играх подряд.
Бразильцы — сама беззаботность. Обстановка в команде такая, словно она не на ответственном турнире, а в коммерческом турне. Достаточно посмотреть на маленькое шоу, которое устроили в холле отеля Дани Алвес, Ришарлисон и Диегу Карлос, присоединившиеся к игравшей на рояле главному тренер женской сборной — знаменитой шведке Пиа Сундхаге.
Столь же легко Бразилия повела в счете, когда Клаудинью с углового навесил на голову Матеусу Кунье. Однако аравийцы, которым до этого удалось создать проблемы Германии, отыгрались, и фавориту пришлось помучаться. Важными фигурами в процессе преображения «Селесау» стали вышедшие на замену Рейниер и Малком. Зенитовца, который в перерыве поменял Антони, болельщики теперь требуют включить в стартовый состав. Главными же героями Бразилии остаются мотор средней линии Бруну Гимараэс и автор победного дубля Ришарлисон, на счету которого 5 мячей в трех турах.
Ну, а серебряный призер предыдущей Олимпиады отправляется домой. Германия по ходу игры с ивуарийцами не смогла создать сопернику
Главный японский талант Кубо, права на которого принадлежат «Реалу», провел два сезона в арендах — в «Мальорке» и «Хетафе». Сейчас Такэфуса делает заявку на то, чтобы подняться на ступеньку выше. Подкараулив отраженный Бернардони мяч, форвард стал единственным участником Игр, сумевшим забить во всех трех турах группового раунда. В похожей ситуации отличился и один из ветеранов «Синих самураев» — 31-летний защитник «Марселя» Сакаи. По сути, как и в параллельном матче Мексики, все очень быстро закончилось. И сенсации в этом не было, потому что Франция без не отпущенных клубами звезд в двух матчах из трех выглядела бледной тенью самой себя, тогда как Япония имеет реальные шансы побороться за медали. В паре с новозеландцами хозяева выглядят очевидными фаворитами.
В этой группе перед заключительным туром у всех команд было поровну очков, поэтому
В четвертьфиналах в субботу, 31 июля, встречаются: