Никита, надо было рисковать! Нагорный выгрыз олимпийскую бронзу в многоборье!
До золота не хватило огня на вольных упражнениях. И хотя бы
До золота не хватило огня на вольных упражнениях. И хотя бы
Герой командного многоборья на Олимпиаде в Токио россиянин Никита Нагорный до последнего бился за победу и в личном турнире. Он буквально выгрыз медаль, вот только она оказалась не золотой, а бронзовой. Кажется, Никите немного не хватило того огня, с которым он дрался за команду. Ну и судьи
Никита Нагорный — третий. Вот как расценивать этот результат для абсолютного чемпиона мира и олимпийского чемпиона в команде? Успех — ведь это олимпийская медаль? Неудача — ведь россиянин рассчитывал на большее? Пожалуй, ответом является реакция самого Никиты после объявления последней оценки — он бросил на пол повязки, обмотки с рук и воскликнул: «Ну как же так, ведь я уже встал!».
Да, после отличной программы на перекладине Нагорный сделал два шажочка вперёд на приземлении. По одной десятой за каждый шаг — и оценка за исполнение, и итоговая тоже чуть меньше, чем ждал сам гимнаст. А если учесть, что в итоге он 0,034 балла проиграл ставшему вторым китайцу Сяо Жотэну, то эти шажочки дорого обошлись россиянину.
Но на самом деле не перекладина, которой многоборцы завершали борьбу, стала решающим снарядом, а вольные упражнения, с которых всё и началось. Нагорный не стал делать свой коронный и дорогущий элемент — тройное сальто назад согнувшись. Никита, ну стоило рискнуть! Или нет? Он сделал ставку на надёжность, но было заметно, что Никита делает всё без огня. Без того огня, который обычно горит в его глазах.
Именно этого огня и не хватило Нагорному, чтобы судьи сказали — да, вау! Он самый крутой! Напротив, арбитры не пропустили ни одной помарки со стороны россиянина и оценили его выступление в 14,433 балла. А ведь Никита способен получить за вольные более 15 баллов! Хасимото, кстати, получил на 0,4 балла больше. Как раз их в итоге Никите и не хватило, чтобы биться за золото.
Ну и ещё один момент. На опорном прыжке Хасимото на приземлении широко шагнул не просто за линию, ограничивающую зону приземления, а вообще за мат! И что? Сильно снизили оценку? Вовсе нет. Лишь на 0,2 балла меньше, чем у Нагорного. При чистом приземлении нашего гимнаста. Да и на брусьях шикарная и очень необычная комбинация россиянина заслуживала хотя бы на одну десятую больше.
Кстати, те же вольные сразу лишили шансов и Артура Далалояна. Но тут никаких претензий к нашему парню быть не может. Он всего лишь третий раз с апреля выполнял комбинацию. Артур стал шестым, и ему нужно сказать огромное спасибо за то, что он сделал в «команднике». Для Далалояна Олимпиада в Токио завершена, а вот у Нагорного есть шанс ещё на три индивидуальные награды.
Андрей Шитихин