Россия без шансов разбита США в финале Олимпиады! Как же так, девочки?
Наши баскетболистки прекрасно шли по дистанции, но в решающий момент сплоховали. У американок оказалось слишком много мощи.
Наши баскетболистки прекрасно шли по дистанции, но в решающий момент сплоховали. У американок оказалось слишком много мощи.
Женская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла США (15:18) в финале Олимпиады.
Печальный итог. Да, США — явный фаворит, но надежда на золото была реальной.
Победа США получилась слишком лёгкой. Американки с самого начала захватили инициативу и не давали России ни малейшего шанса совершить камбэк. В
Хотя отчаиваться и критиковать наших баскетболисток точно не стоит. США собрали очень мощный состав. Келси Плам, Стефани Долсон, Алиша Грей, Аманда Янг выступают в женской НБА. Именно этим и объясняется победа США.
Евгения и Ольга Фролкины, Анастасия Логунова, Юлия Козик, безусловно, могли бы обыграть американок в удачный день. Сегодня не судьба. Это тот случай, когда нужно радоваться серебру, а не упущенному золоту. Да и не сказать, что оно «упущенное».
Серебро — отличный результат. Как минимум пристыжена Международная федерация баскетбола, которая ставила наших девушек на пятое место в своём «рейтинге силы». Российские баскетболистки доказали свою состоятельность и уезжают домой с честью.
Арина Ершова