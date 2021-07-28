Старт капитана сборной по боксу и матч Рыбакиной за финал. Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2020 на 29 июля

Им является полуфинал теннисистки Елены Рыбакиной. В случае победы спортсменка гарантирует себе как минимум серебряную медаль. Также завтра, 29 июля, на ринге стартует капитан нашей сборной Камшыбек Кункабаев.

Расписание выступлений казахстанцев на 29 июля:

Добавим, что на данный момент у Казахстана три бронзовые медали. Их завоевали штангисты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, а также дзюдоист Елдос Сметов.