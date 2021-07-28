Старт капитана сборной по боксу и матч Рыбакиной за финал. Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2020 на 29 июля

Им является полуфинал теннисистки Елены Рыбакиной. В случае победы спортсменка гарантирует себе как минимум серебряную медаль. Также завтра, 29 июля, на ринге стартует капитан нашей сборной Камшыбек Кункабаев.
Водное поло, групповой этап мужских соревнований. Покажет Qazaqstan
Академическая гребля, мужской полуфинал C/D
Теннис, женский одиночный (указано ориентировочное время)
Бокс, до 75 и свыше 91 килограмма. 1/8 финала. Покажет Qazaqstan
Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования
Добавим, что на данный момент у Казахстана три бронзовые медали. Их завоевали штангисты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, а также дзюдоист Елдос Сметов.