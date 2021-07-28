Рыбакина в полуфинале, Баландин без медали и потери в боксе. Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде 28 июля

Очередной соревновательный день медалей в копилку сборной Казахстана не принес. Так, казахстанец Санжар Мусаев в 1/32 финала в стрельбе из лука проиграл китайцу Дапен Вану (4:6).

Дзюдоист Ислам Бозбаев, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, дошел до 1/16 финала, где уступил ваза-ари азербайджанцу Маммадали Мехдиеву.

Пловец Дмитрий Баландин не смог выйти в финал на своей коронной дистанции — 200 метров брассом, заняв в полуфинальном заплыве 11-е место.

В велоспорте Алексей Луценко также остался без медали, заняв 32-е место в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выступил в первом из трех финалов — в многоборье он занял 14-е место. Впереди у него еще два финала.

Сборная Казахстана по боксу понесла очередные потери: у мужчин в 1/8 финала Серик Темиржанов (57) проиграл американцу Дюку Рэгану, а чемпион мира Бекзад Нурдаулетов (81) сенсационно уступил в стартовом бою россиянину Имаму Хатаеву (1:4). У женщин единственная представительница Казахстана Надежда Рябец (75) завершила выступления в Токио в первом же круге, проиграв канадке Тамаре Тибо.

Лучший результат показала теннисистка Елена Рыбакина — первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал Олимпиады-2020, где встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.