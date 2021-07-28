Российские спортсмены завоевали пять медалей в пятый день Олимпийских игр

Серебряные награды в копилку российской команды принесли пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в эстафете 4×200 м вольным стилем. Также вторыми стали мужская и женская сборные по баскетболу 3×3, мужчины в финале уступили латвийцам, женщины — американкам.

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Бронзовые награды в среду завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), а также гимнаст Никита Нагорный (личное многоборье). Всего в среду было разыграно 23 комплекта наград.

Российская команда после пяти дней занимает четвертое место в общем зачете, имея в активе семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Первое место занимают японцы (13−4−5), второе — китайцы (12−6−9), третье — американцы (11−11−9).