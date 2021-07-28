«Как страшный сон». Абылайхан Жусупов сделал заявление после вылета с Олимпиады-2020
Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов дал первый комментарий после поражения на Олимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов дал первый комментарий после поражения на Олимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 69 килограммов он проиграл американцу Деланте Джонсону. Таким образом, Казахстан впервые с 2004 года остался без «золота» в этом весе.
«Даже если это звучит как страшный сон, действительно, для меня Олимпиада-2020 закончилась. В трудную минуту видно, кто тебе друг! Не бывает человека без мечты. Наша мечта еще впереди, наша вера крепка, а намерения чисты! Проигравшего поднимет родная земля, а нас сегодня поддерживают наши близкие, наши истинные болельщики. Мы благодарны этим людям. Всем огромное спасибо! Желаю всем казахстанским спортсменам удачи в Токио!» — написал Жусупов на своей странице в Instagram.
Ранее к болельщикам обратился его партнер по сборной Василий Левит, который в своем первом поединке на Олимпиаде-2020 в Токио был нокаутирован во втором раунде.