«Как страшный сон». Абылайхан Жусупов сделал заявление после вылета с Олимпиады-2020

«Даже если это звучит как страшный сон, действительно, для меня Олимпиада-2020 закончилась. В трудную минуту видно, кто тебе друг! Не бывает человека без мечты. Наша мечта еще впереди, наша вера крепка, а намерения чисты! Проигравшего поднимет родная земля, а нас сегодня поддерживают наши близкие, наши истинные болельщики. Мы благодарны этим людям. Всем огромное спасибо! Желаю всем казахстанским спортсменам удачи в Токио!» — написал Жусупов на своей странице в Instagram.