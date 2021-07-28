Российские волейболисты разгромили Бразилию в матче Олимпиады
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Волейболисты сборной России обыграли команду Бразилии в матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Волейболисты сборной России обыграли команду Бразилии в матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио.
Встреча группы В завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:20, 25:20) в пользу сборной России. Самыми результативными в составе победителей стали Дмитрий Волков (19 очков) и Максим Михайлов (15 очков). У бразильцев 9 очков на счету Лукаса Сааткампа.
Турнирное положение в группе В после трех туров: 1. Россия (9 очков), 2. США (6), 3. Бразилия (5), 4. Франция (4), 5. Аргентина (3), 6. Тунис (0).