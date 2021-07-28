Российские волейболисты разгромили Бразилию в матче Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1345
2Китай
1269
4Россия
7106
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Венгрия
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джованна Скоккимарро
Санне ван Дийк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Барбара Матич
Мадина Таймазова
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Финал
Йессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Дюжардин
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Финал
Теннис. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гольф. Мужчины
29.07скороЛичное первенство. Мужчины. 1-й раунд
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка парная легкая. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка парная легкая. Женщины. Утешительный финал
Регби. Женщины. Группа B
29.07скороФранцияФиджи
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
29.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/8 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
29.07скороНидерландыАнгола
Волейбол. Женщины. Группа B
29.07скороИталияАргентина
Стрельба. Женщины
29.07скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
29.07скороТрап. Женщины. Квалификация
18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские волейболисты разгромили Бразилию в матче Олимпиады

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Волейболисты сборной России обыграли команду Бразилии в матче группового этапа на Олимпийских играх в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы В завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:20, 25:20) в пользу сборной России. Самыми результативными в составе победителей стали Дмитрий Волков (19 очков) и Максим Михайлов (15 очков). У бразильцев 9 очков на счету Лукаса Сааткампа.

Российская команда выиграла третий матч подряд и единолично возглавила группу. Следующий матч на турнире россияне проведут 30 июля против сборной Франции.

Турнирное положение в группе В после трех туров: 1. Россия (9 очков), 2. США (6), 3. Бразилия (5), 4. Франция (4), 5. Аргентина (3), 6. Тунис (0).

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
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Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
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Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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