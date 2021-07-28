Российские волейболисты разгромили Бразилию в матче Олимпиады

Встреча группы В завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:20, 25:20) в пользу сборной России. Самыми результативными в составе победителей стали Дмитрий Волков (19 очков) и Максим Михайлов (15 очков). У бразильцев 9 очков на счету Лукаса Сааткампа.