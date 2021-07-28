«Все стало совсем печально». Беленький разобрал поражение чемпиона мира из Казахстана на Олимпиаде-2020

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1345
2Китай
1269
4Россия
7106
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Хорватия
Румыния
Дания
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Венгрия
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джованна Скоккимарро
Санне ван Дийк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Барбара Матич
Мадина Таймазова
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Финал
Йессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Дюжардин
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Расписание событий
Регби. Женщины. Группа B
03:00скороФранцияФиджи
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
03:00скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/8 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/2 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/2 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
03:00скороНидерландыАнгола
Волейбол. Женщины. Группа B
03:00скороИталияАргентина
Стрельба. Женщины
03:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
03:00скороТрап. Женщины. Квалификация
Регби. Женщины. Группа B
03:30скороКанадаБразилия
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
03:30скороИндияАргентина
Гребля академическая. Женщины
03:30скороДвойка распашная. Женщины. Финал
Гребля академическая. Мужчины
03:50скороДвойка парная легкая. Мужчины. Финал
Регби. Женщины. Группа C
04:00скороСШАКитай
Баскетбол. Женщины. Группа А
04:00скороКанадаКорея
Водное поло. Мужчины. Группа A
04:00скороВенгрияЮАР
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
04:00скороБельгияКанада
28 июля, источник: Vesti.kz

«Все стало совсем печально». Беленький разобрал поражение чемпиона мира из Казахстана на Олимпиаде-2020

Авторитетный российский эксперт и комментатор бокса Александр Беленький прокомментировал поражение казахстанца Бекзада Нурдаулетова на старте Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В 1/8 финала весовой категории до 81 килограмма Нурдаулетов, становившийся чемпионом мира в 2019 году, уступил россиянину Имаму Хатаеву.

«Хатаев был значительно ниже ростом, чем Нурдаулетов, к тому же казах был левшой, что в сумме давало ему какое-то преимущество, но только теоретически, потому что Хатаев его беспрерывно атаковал, а он на этом фоне как-то потерялся. Два раза в середине первого раунда Хатаев поймал Нурдаулетова мощными ударами справа, и все для него стало совсем печально.

Во втором раунде Нурдаулетов собрался. Он меньше отступал, больше стремился встретить Хатаева, постоянно старавшегося сократить дистанцию, но все равно пропускал. Может быть, Нурдаулетов выиграл этот раунд, но если сравнить удары не по количеству, а по тоннажу, то все равно проиграл. Хотя бы потому, что очень устал.

Третий раунд стал до некоторой степени копией не второго, а первого. Хатаев снова делал что хотел. Нурдаулетов становился потихоньку все медленнее и пассивнее. Хатаев изрядно перетряс его своей правой рукой в сочетании с левой, и, наконец, мы услышали гонг.

Судьи не стали долго тянуть и вынесли с разногласием голосов свое решение 4−1. Победил Хатаев. Легко победил. А я хотел бы посмотреть на того судью, который отдал победу его сопернику. Интересно, чем он занимался во время матча?" — резюмировал Беленький.

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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