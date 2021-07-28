«Все стало совсем печально». Беленький разобрал поражение чемпиона мира из Казахстана на Олимпиаде-2020

В 1/8 финала весовой категории до 81 килограмма Нурдаулетов, становившийся чемпионом мира в 2019 году, уступил россиянину Имаму Хатаеву.

«Хатаев был значительно ниже ростом, чем Нурдаулетов, к тому же казах был левшой, что в сумме давало ему какое-то преимущество, но только теоретически, потому что Хатаев его беспрерывно атаковал, а он на этом фоне как-то потерялся. Два раза в середине первого раунда Хатаев поймал Нурдаулетова мощными ударами справа, и все для него стало совсем печально.

Во втором раунде Нурдаулетов собрался. Он меньше отступал, больше стремился встретить Хатаева, постоянно старавшегося сократить дистанцию, но все равно пропускал. Может быть, Нурдаулетов выиграл этот раунд, но если сравнить удары не по количеству, а по тоннажу, то все равно проиграл. Хотя бы потому, что очень устал.

Третий раунд стал до некоторой степени копией не второго, а первого. Хатаев снова делал что хотел. Нурдаулетов становился потихоньку все медленнее и пассивнее. Хатаев изрядно перетряс его своей правой рукой в сочетании с левой, и, наконец, мы услышали гонг.