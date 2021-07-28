«Расстроились очень». Голубев и Шведова прокомментировали поражение в миксте на Олимпиаде-2020

Сегодня, 28 июля, они провели свою первую игру, уступив японцам Эне Шибахаре и Бену Маклахлану со счетом 3:6, 6:7 (3:7).

«Матч такой нестандартный для микста, на самом деле. Потому что всего один брейк. Обычно, когда мальчик с девочкой, я смотрел и другие матчи до этого, часто бывает больше брейков. Но сегодня, может быть, из-за того, что крышу закрыли, мы играли в зале, поэтому подача играла большее значение, чем обычно. Мы подавали хорошо, они подавали хорошо, поэтому все решилось на тай-брейке. Первый сет — где-то один брейк упустили. Был шанс брейкануть, но, к сожалению для нас, там Маклахлан подал хорошо, у него хорошая подача. Хотя во втором сете у нас было больше шансов», — прокомментировал Голубев.

«Мы готовились, тренировались. Мы узнали сетку и расписание только вчера. И по максимуму настраивались, планировали комбинации, но мы не ожидали, что будет штормовое предупреждение и матч перенесут в закрытое помещение. Закрыли крышу, и немного другие условия были, но такие же условия были и у соперников. Плюс у них было преимущество в том, что их игрок сыграл пару, он был размят и разогрет, и они играют дома, у них была огромная толпа болельщиков. Но мы старались, боролись, пытались взять преимущество в свои руки, но было тяжело. К сожалению, не удалось выиграть, расстроились очень. Хотелось продолжить борьбу, потому что мы опытные игроки. Но они оказались сегодня сильнее», — добавила Шведова.

Напомним, что в теннисном турнире от сборной Казахстана осталась лишь первая ракетка Елена Рыбакина, которая вышла в полуфинал женского одиночного разряда.