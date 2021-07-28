Почему Медведева злят вопросы о допинге? Он должен быть готов к провокациям

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1345
2Китай
1269
4Россия
7106
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Венгрия
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джованна Скоккимарро
Санне ван Дийк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Барбара Матич
Мадина Таймазова
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Финал
Йессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Дюжардин
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Финал
Теннис. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гольф. Мужчины
29.07скороЛичное первенство. Мужчины. 1-й раунд
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка парная легкая. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка парная легкая. Женщины. Утешительный финал
Регби. Женщины. Группа B
29.07скороФранцияФиджи
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
29.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/8 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
29.07скороНидерландыАнгола
Волейбол. Женщины. Группа B
29.07скороИталияАргентина
Стрельба. Женщины
29.07скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
29.07скороТрап. Женщины. Квалификация
19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему Медведева злят вопросы о допинге? Он должен быть готов к провокациям

Какие претензии к чилийскому журналисту, если мы сами согласились с решением суда о санкциях в отношении России за допинговые злоупотребления? Мнение корреспондента «СЭ».

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Источник: AFP 2021

После теннисного матча в Токио, где россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини, неожиданно разгорелся скандал в микст-зоне. После обычных разговоров о состоянии Медведева чилийский корреспондент Себастьян Варела спросил Даниила, чувствует ли он себя жертвой нарушителей антидопинговых правил прошлых лет. Медведев сильно разозлился, отказался отвечать и пожелал никогда больше не видеть наглого журналиста. Как только об инциденте стало известно, на сторону нашего теннисиста встала вся российская спортивная общественность. Но, если откровенно, что такого недостойного совершил чилиец?

Общения со СМИ — обязанность спортсмена

Начнем с того, что точную формулировку вопроса южноамериканца не понял в общем-то никто. Или не услышал. Медведев вышел в микст сразу после тяжелого матча. Журналисты стоят на приличном расстоянии от спортсменов, в маске обязаны находиться как корреспондент, так и атлет. Поэтому Медведев переспросил Варелу, после чего услышал: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Возмущенный такой постановкой вопроса, Даниил заявил Себастьяну, что ему должно быть стыдно, и потребовал удалить его из микст-зоны.

Разумеется, у Медведева есть право не отвечать на вопросы журналиста либо вообще игнорировать общение с ним в микс-зоне. Но Медведев с Варелой в любом случае встретятся на пресс-конференции, ее посещать Даниил обязан. Это четко контролируется регламентом и международной федерацией (ITF). Можно вспомнить, как японка Наоми Осака после конфликта с прессой была вынуждена отказаться от выступления на «Ролан Гаррос». Дело в том, что ей категорически не хотелось слушать «токсичные вопросы» журналистов. Но на пресс-конференциях они были неизбежны, и Наоми просто решила на них не ходить. Тогда Осаке выписали штраф 15 тысяч долларов и пообещали дополнительные санкции. Проще было сняться с турнира.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля

Журналиста неправильно поняли?

Поведение японки, кстати, в России многие осуждали. «Каждый выполняет свою работу, общаться с прессой — это обязанность спортсменов, — говорил в интервью “СЭ” игрок сборной России Константин Кравчук. — Мы подписываем в начале сезона документы, где соглашаемся с этим». На стороне Медведева же теперь выступают как рядовые болельщики, так и другие спортсмены. «Я поддержу Медведева в этой реакции», — сказала Анастасия Павлюченкова. Скандал дошел даже до пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова. «Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно», — сказал Песков РБК.

Но теперь послушаем версию произошедшего от Варелы. «Я его спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, Даниил просто не понял вопроса», — предположил Себастьян в интервью «СЭ». Затем в беседе с другим российским коллегой чилиец выразился еще точнее. Варела заявил, что хотел узнать у Медведева, чувствует ли наш теннисист себя жертвой нарушений антидопинговых правил предыдущего поколения российских спортсменов? То есть не было даже намека на то, что журналист обвиняет Медведева в употреблении запрещенных веществ. Не было и ничего оскорбительного в отношении нашей страны. Наоборот, Себастьян с сожалением воспринимает положение полунейтрального атлета, в котором вынужденно находятся Медведев со всей командой ОКР. Ведь эти санкции — последствия скандалов из прошлого десятилетия.

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Токио-2020: лучшие кадры 28 июля

Любые вопросы о допинге в России логичны

Неужели Медведева и кого-то еще в принципе могут удивлять вопросы о допинге на Олимпиаде? Можно не соглашаться с решением CAS (хотя Россия не подавала апелляцию на приговор), но юридически обвинения подтверждены. А значит, совсем не надо быть русофобом, чтобы иметь право рассуждать о российском допинге. И новому поколению спортсменов еще долго придется доказывать, что они не имеют отношения к старым историям. Более того, накануне Олимпиады в России ожидали интереса иностранных СМИ к этой теме и даже советовали спортсменам не вестись на провокации и говорить, что лично они в допинговых скандалах никогда не участвовали, а санкции против России должны комментировать те, кто их вводил. Логичный и правильный ответ.

Медведев же не стал играть в дипломатию и сразу пошел на конфликт. В нынешней ситуации это странно. Даже если он воспринял слова чилийца как личное обвинение, то это не причина для занесения журналиста в черный список. Ведь Себастьян не касался личных тем и не оскорблял Даниила. Допинг — это часть современного спорта, и обсуждение этой темы не выходит за границы этики. И все ли представители российских СМИ готовы отказаться от неудобных вопросов про допинг, например, норвежским лыжникам или американской гимнастке Симоне Байлз? Наверняка Медведеву обидно, что он выступает в Токио не в сборной России, а в команде ROC и за любое упоминание родной страны ему грозят серьезные последствия. Только вот виноват ли в это ситуации журналист из Чили?

Рустам Имамов

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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