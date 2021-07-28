Почему Медведева злят вопросы о допинге? Он должен быть готов к провокациям
Какие претензии к чилийскому журналисту, если мы сами согласились с решением суда о санкциях в отношении России за допинговые злоупотребления? Мнение корреспондента «СЭ».
Какие претензии к чилийскому журналисту, если мы сами согласились с решением суда о санкциях в отношении России за допинговые злоупотребления? Мнение корреспондента «СЭ».
После теннисного матча в Токио, где россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини, неожиданно разгорелся скандал в
Начнем с того, что точную формулировку вопроса южноамериканца не понял в
Разумеется, у Медведева есть право не отвечать на вопросы журналиста либо вообще игнорировать общение с ним в
Поведение японки, кстати, в России многие осуждали. «Каждый выполняет свою работу, общаться с прессой — это обязанность спортсменов, — говорил в интервью “СЭ” игрок сборной России Константин Кравчук. — Мы подписываем в начале сезона документы, где соглашаемся с этим». На стороне Медведева же теперь выступают как рядовые болельщики, так и другие спортсмены. «Я поддержу Медведева в этой реакции», — сказала Анастасия Павлюченкова. Скандал дошел даже до
Но теперь послушаем версию произошедшего от Варелы. «Я его спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, Даниил просто не понял вопроса», — предположил Себастьян в интервью «СЭ». Затем в беседе с другим российским коллегой чилиец выразился еще точнее. Варела заявил, что хотел узнать у Медведева, чувствует ли наш теннисист себя жертвой нарушений антидопинговых правил предыдущего поколения российских спортсменов? То есть не было даже намека на то, что журналист обвиняет Медведева в употреблении запрещенных веществ. Не было и ничего оскорбительного в отношении нашей страны. Наоборот, Себастьян с сожалением воспринимает положение полунейтрального атлета, в котором вынужденно находятся Медведев со всей командой ОКР. Ведь эти санкции — последствия скандалов из прошлого десятилетия.
Неужели Медведева и
Медведев же не стал играть в дипломатию и сразу пошел на конфликт. В нынешней ситуации это странно. Даже если он воспринял слова чилийца как личное обвинение, то это не причина для занесения журналиста в черный список. Ведь Себастьян не касался личных тем и не оскорблял Даниила. Допинг — это часть современного спорта, и обсуждение этой темы не выходит за границы этики. И все ли представители российских СМИ готовы отказаться от неудобных вопросов про допинг, например, норвежским лыжникам или американской гимнастке Симоне Байлз? Наверняка Медведеву обидно, что он выступает в Токио не в сборной России, а в команде ROC и за любое упоминание родной страны ему грозят серьезные последствия. Только вот виноват ли в это ситуации журналист из Чили?
Рустам Имамов