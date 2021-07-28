Волейбольная Россия уничтожает главного фаворита Олимпиады. Финский тренер русских готов совершить сенсацию
У соперников никто не набрал и 10 очков.
У соперников никто не набрал и 10 очков.
Россия vs Бразилия — вечное противостояние в волейболе. Правда, в последние годы и те, и другие зарубаются друг с другом не так мощно. Встреча в Лиге наций закончилась победой команды Туомаса Саммелвуо, но тот матч ничего не решал — парни вылетели. Бразильцы же дошли до стадии
Вот только в первом сете не было ощущения того, что против нас играют действующие чемпионы Игр. Это вызывало волнение у тренерского штаба, поэтому Ренан Дал Зотто использовал перерыв — 9:12. Вскоре бразильцы сравняли, а потом вышли вперед — 16:14, 19:17. Они начали поддавливать россиян. Накал страстей был таким сильным, что Дмитрий Волков проткнул ногой щит, когда бежал за мячом. Он и Иван Яковлев, кстати, стали героями концовки — у парней по три блока (соперники за партию сделали всего один). Волков же персонально заработал сетбол и реализовал его, ошарашив своими действиями оппонентов — 25:22.
Проблемы, которые были у Бразилии с Аргентиной во втором матче на групповом этапе (победили лишь на тай-брейке), оказались не
Ничего в игре не изменилось и в третьем сете. Россияне доминировали, хотя до середины партии команды обменивались мячами. Наращивание темпа началось с эйса неутомимого Волкова — 14:12. Зотто попробовал и поговорить со спортсменами, и сделать замены, но ничего не помогало — 14:18, 16:20. Бразильцы были потухшими, просто доигрывая матч. За всю встречу никто из их состава так и не смог набрать 10 очков. Поэтому можно совершенно точно сказать, что парни Саммелвуо унизили их — 25:20.
Следующая встреча сборной пройдет 30 июля в 15:45 по Москве. Соперник — Франция. Сейчас кажется, что никаких проблем с ней возникнуть не должно, проигрыш Аргентине — показатель. Тем не менее через пару дней французы будут настроены только на победу, иначе вылетят с Олимпиады. Но нашим нельзя расслабляться не
Виктория Дмитриева