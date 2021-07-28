Герои Токио! Как в Алматы встречали казахстанских призеров Олимпиады-2020

Спортсменов встречали как национальных героев. Около VIP-входа аэропорта собралось более ста человек, которые с плакатами, шарами и песнями ждали атлетов. Игоря подобное торжество немного смутило. Тяжелоатлет скромно заявил о том, что в медальном успехе огромная заслуга его тренеров и команды.

«Мне очень приятно подарить такой праздник казахстанцам. Моей целью было выиграть медаль, но стать ее обладателем — это невероятное чувство. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было непросто, но мы смогли привезти медаль», — отметил Сон.

В свою очередь Зульфия была растрогана не меньше. Спортсменка благодарила всех за поддержку.

«Я долго не выступала на таком уровне. Не хочу говорить про судей. Я показала хороший результат. Я им довольна. Рада, что мне удалось завоевать медаль. Спасибо всем за то, что переживали за нас. Очень приятно вернуться домой», — заявила Чиншанло.

Экс-тренер сборной Казахстана Алексей Ни заявил, что их победа имеет колоссальное значение.