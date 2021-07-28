Герои Токио! Как в Алматы встречали казахстанских призеров Олимпиады-2020
Сегодня, 28 июля, в Алматы встречали бронзовых призеров Олимпиады — 2020 по тяжелой атлетике Игоря Сона и Зульфию Чиншанло, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 28 июля, в Алматы встречали бронзовых призеров Олимпиады — 2020 по тяжелой атлетике Игоря Сона и Зульфию Чиншанло, передает корреспондент Vesti.kz.
Спортсменов встречали как национальных героев. Около
«Мне очень приятно подарить такой праздник казахстанцам. Моей целью было выиграть медаль, но стать ее обладателем — это невероятное чувство. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было непросто, но мы смогли привезти медаль», — отметил Сон.
В свою очередь Зульфия была растрогана не меньше. Спортсменка благодарила всех за поддержку.
«Я долго не выступала на таком уровне. Не хочу говорить про судей. Я показала хороший результат. Я им довольна. Рада, что мне удалось завоевать медаль. Спасибо всем за то, что переживали за нас. Очень приятно вернуться домой», — заявила Чиншанло.
«У нас поехали два спортсмена. Они привезли две медали. Это стопроцентный результат. Зульфия вернулась после паузы, а Игорь молод, у него впереди большое будущее», — подчеркнул Ни.