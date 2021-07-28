Врачи оценили степень тяжести травм дзюдоистки Таймазовой

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. По ходу турнира россиянка получила травму глаза. Полуфинальный поединок Таймазовой с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде — он длился почти 17 минут.