Три белоруса не имеют права выступать на Олимпиаде в Токио

Санкции в отношении спортсменов последовали за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. Только после соблюдения этого правила спортсмен получает право представлять свою страну на чемпионатах мира и Олимпиадах.