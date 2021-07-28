Три белоруса не имеют права выступать на Олимпиаде в Токио

Санкции в отношении спортсменов последовали за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. Только после соблюдения этого правила спортсмен получает право представлять свою страну на чемпионатах мира и Олимпиадах.
Имена атлетов, попавших в «черный список», не называются. Вместе с тем, как сегодня писали СМИ, белоруска Мария Жодик (прыжки в высоту) не выступит на Играх в Токио из-за недостаточного количества допинг-тестов.
На данный момент сборная Беларуси на ОИ-2020 не выиграла ни одной медали.