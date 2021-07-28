«Поколение зумеров и тиктокеров должно полюбить баскетбол 3×3». Эксклюзивное интервью Андрея Кириленко об итогах олимпийского турнира

Баскетбол впервые был представлен на Играх в 1936 году. Спустя 85 лет в этом виде разыграны два дополнительных комплекта олимпийских медалей — в формате 3×3. Радостно, что обе наших команды не только прошли жесткий отбор (в мужском и женском турнире всего по 8 участников), но и добрались до серебра.

В решающем матче девушки уступили сборной США (15:18), составленной из звезд женской НБА. Мужчины, чей выход в финал стал настоящей сенсацией, в драматичной борьбе отдала историческое золото Латвии (21:18), все игроки которой представляют один клуб — «Рига 3×3», и постоянно выступают вместе.

Итоги турниров специально для «СЭ» подвел президент Российской Федерации баскетбола, глава комиссии ФИБА по баскетболу 3×3.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR35IluprqB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR35IluprqB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR35IluprqB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из четырех наших сборных только одной требуется полная перезагрузка

— Какие эмоции испытывайте после двух обидных поражений в финале? — вопрос Кириленко.

— Очень горжусь за ребят и девчонок. Та работа, которую они проделали, особенно за последние два года, увенчалась успехом. Бывает, что ты правильно все делаешь, но результат не приходит. А здесь при правильных труде и подходе к делу, все сложилось по нашему сценарию.

Конечно, есть неприятный осадочек от финалов. Мы ничем не уступали ни США, ни Латвии. Бились на равных.

Подчеркну, что наши сборные не были лидерами рейтинга ФИБА, но специфика баскетбола 3×3 такова, что в любом турнире у всех участников есть шансы. Посмотрите на наших парней. Они не так удачно начали групповой этап, за счет воли и характера буквально вползли в плей-офф. В полуфинале разбомбили фаворита — Сербию во главе с легендарным Душаном Булутом, а в решающей встрече навязали борьбу второй по силе сборной мира. Бились до последнего броска. По ходу матча я видел, что у нас реально есть возможность победить. Вели, но латвийцы переломили ход игры и вырвали концовку.

Девушки смотрелись очень круто. Вышли в полуфинал напрямую, там прошли действующих чемпионок мира — китаянок. В финале очень здорово смотрелись на фоне американок. Увы, нас подвело огромное количество фолов — целых 11. С такой статистикой очень тяжело выиграть.

Весь день ловлю себя на мысли, что за всю карьеру я взял только одну медаль Игр — бронзу в Лондоне-2012. А эта среда принесла нам сразу две олимпийские награды. Очень рад!

— В финале с Латвией у Ильи Карпенкова буквально развалился кроссовок, и он не смог провести вторую часть встречи в полную силу. В баскетболе не принято захватывать с собой запасную пару?

— Принято, но не забывайте, что эта дисциплина дебютирует на таком высоком уровне. В голове у ребят пока нет такой предусмотрительности. Уверен, что Илюша теперь всегда станет брать еще одни кроссовки.

— За счет чего мы так сильны в новой дисциплине? Объясните тем, кто не так пристально следит за баскетболом 3×3.

— Прежде всего, хотел бы выразить благодарность нашим партнерам, которые поддерживали баскетбол 3×3 в России весь олимпийский цикл, Алишеру Бурхановичу Усманову, Валерию Джековичу Казикаеву и Петру Михайловичу Фрадкову.

Без поддержки этих людей невозможно было бы выстроить программу развития нового вида. Например, во время пандемии коронавируса мы провели полноценный чемпионат страны. Это позволило расширить список кандидатов в мужскую сборную с 4−5 до 20 человек высокого уровня. И хочется сказать спасибо тем ребятам, кто прошел предолимпийские сборы. Они — огромная часть этого успеха: Антон Понкрашов, Даниил Абромовский, Саша Столяр, Мария Черепанова… То есть, у нас оказалось два-три практически равноценных состава.

Особо отмечу главу департамента национальных сборных Олега Ушакова. За этот цикл он конвертировал наш уличный баскетбол, находившийся в неплохом состоянии, в вид спорта с национальным чемпионатом, который принес в копилку России две олимпийские награды. Это дорогого стоит.

Наш тренерский штаб проявил себя с самой лучшей стороны. Ребята два года реально работали практически без выходных.

— Что скажете в целом о проведении первого олимпийского турнира по новой дисциплине? Многие сейчас говорят, что это отличный спорт для нового поколения зумеров, которые уже не могут смотреть матчи по 2−2,5 часа.

— Я в восторге от того, как все прошло. Единственный минус — не было болельщиков. Уверен, что если бы не столь тяжелая ситуация с коронавирусом в Японии, то каждый игровой день собирались бы полные трибуны. Вид спорта очень динамичный, короткий, интенсивный, захватывает все твое внимание. Меня прям колбасило во время матчей нашей сборной. Так что поколение зумеров и тиктокеров действительно должно полюбить баскетбол 3×3.

Плюс посмотрите, кто приходил во дворец во время соревнований: первая леди США Джилл Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, князь Монако Альбер… Потенциал — сумасшедший, и я рад, что мы активно развиваем эту дисциплину в России. С одной стороны, это массовость, с другой, привлечение внимания к классическому баскетболу — виды очень тесно связаны между собой. Кто-то может остаться в 3×3, а кто-то пойти в 5×5. Так что шаг за шагом движемся в правильном направлении.

Этим летом увидел, что из четырех наших сборных только одной требуется полная перезагрузка. Говорю про мужскую команду в классическом баскетболе. Женская же под руководством Александра Ковалева на правильном пути. Там выросло очень сильное поколение, у которого огромный потенциал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR32AhtJ8-d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR32AhtJ8-d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR32AhtJ8-d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Участие условных Леброна, Пола и Дюранта стало бы настоящим украшением турнира

— Женская сборная США составлена из топ-игроков женской НБА. Как думаете, на Играх-2024 в Париже можем увидеть уже звезд мужской НБА?

— Почему нет? Но есть один момент. Перед нами тоже вставала дилемма: надо ли подключать тех, кто на постоянной основе играет в 5×5. И в итоге склонились к тому, что это не совсем честно. Шаров и Зуев выступают исключительно в 3×3. Писклов и Карпенков из клубов Суперлиги, но они также часто практикуют 3×3.

У женщин чуть другая специфика. В основном они совмещают, но у всех участников Игр в Токио есть большой опыт в 3×3. Чуть меньше у Козик, а, например, сестры Фролкины — лидеры нашего внутреннего рейтинга.

Если говорить про США, то участие условных Леброна Джеймса, Криса Пола и Кевина Дюранта стало было бы украшение турнира. У них появился бы шанс на золото, но не гарантированный. Посмотрите на американскую женскую сборную, как вы правильно сказали, составленную из звезд НБА. Разве они оказались на голову выше всех? Уступили Японии, зарубились с Китаем и с нами в финале. То есть, у них нет доминирования, как у женщин США в классическом баскетболе. Повторю, баскетбол 3×3 — специфичный вид спорта. Тут фавориты терпят поражения гораздо чаще.

— Мужская сборная США в классическом баскетболе — по-прежнему претендент номер один на победу в Токио?

— Да. Но это уже не такой гегемон, как в 1992-м или в 2008-м и 2012 годах. В Токио их уже побеждали французы, в товарищеских матчах — Нигерия и Австралия. Это говорит о том, что американецы уязвимы, с ними можно играть на равных.

— Во вторник появилась новость об отъезде защитника Никиты Михайловского в австралийский клуб «Тасмания». Что думаете об этом?

— Считаю, что ему уже пора играть основную роль в своей команде. Это самое важное. У него произошел неплохой переход из юношеского во взрослый баскетбол. Прогресс Никиты очевиден, но в последние год-полтора он застопорился — Михайловскому требовался новый вызов. Надеюсь, что он его получил. Плюс, это хорошая практика. Уезжать в другой чемпионат, чувствовать себя в шкуре легионера, понимать, что ты должен делать результат.