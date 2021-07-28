Медведев скандалит, а золота нет: итоги 28 июля на Олимпиаде
Семь главных событий среды на Играх в Токио в публикациях «СЭ».
Семь главных событий среды на Играх в Токио в публикациях «СЭ».
Олимпийская среда на Играх-2020 оказалась для сборной России очень странным днем. Вроде немало медалей и третье место по их общему количеству, но ни одного золота за целый день. Подобного не случалось уже трое суток. Так что на первое место по резонансу вышли не спортивные успехи, а скандал вокруг теннисиста Даниила Медведева. Второй номер мирового рейтинга обиделся на вопрос чилийского журналиста о русском допинге. «СЭ» по традиции выбрал семь главных событий дня.
Лучший теннисист России Даниил Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, но оказался не готов к вопросу о «русских обманщиках». Поднявший допинговую тему журналист из Чили уверяет, что не хотел оскорбить вторую ракетку мира, но скандал получился громким.
Карен Хачанов назвал эту тему «политическим бредом».
Но есть и другая точка зрения относительно реакции Даниила.
В новой дисциплине сразу две наши команды — мужская и женская — вышли в финал. Но обе не сумели добраться до золота. Тем не менее дебют вышел очень впечатляющим, особенно с учетом победы мужчин над фаворитами сербами в полуфинале.
О том, станет ли эта дисциплина для россиян золотой на постоянной основе, «СЭ» рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
Чемпион мира в личном многоборье россиянин Никита Нагорный был фаворитом в борьбе за золото на Олимпиаде, но пропустил вперед японца и китайца. Как итог — вторая награда Никиты в Токио. Но на этот раз только бронзовая.
Сам российский гимнаст заявил, что у него нет претензий к судьям, а в упущенном шансе на более высокую награду он виноват сам. Помимо прочего, Нагорный пожелал выздоровления Симоне Байлз, которая снялась с личного многоборья
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Олег Шамонаев