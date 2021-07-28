Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1345
2Китай
1269
4Россия
7106
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Венгрия
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джованна Скоккимарро
Санне ван Дийк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Барбара Матич
Мадина Таймазова
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Финал
Йессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Дюжардин
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Женщины
29.07скороЖенщины. Личное первенство. Финал
Теннис. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гольф. Мужчины
29.07скороЛичное первенство. Мужчины. 1-й раунд
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
29.07скороДвойка парная легкая. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
29.07скороДвойка парная легкая. Женщины. Утешительный финал
Регби. Женщины. Группа B
29.07скороФранцияФиджи
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
29.07скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
29.07скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/8 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Бадминтон. Микст
29.07скороМикст. Микст. 1/2 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
29.07скороНидерландыАнгола
Волейбол. Женщины. Группа B
29.07скороИталияАргентина
Стрельба. Женщины
29.07скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
29.07скороТрап. Женщины. Квалификация
22:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля

Команда ОКР по итогам пяти дней сохраняет четвертое место в медальном зачете Игр и надеется укрепить свои позиции по итогам четверга. В этот день будет разыграно 17 комплектов наград — все внимание на олимпийский бассейн, гимнастический зал и арену для фехтования. Чего еще ждать болельщикам, расскажем в обзоре «СЭ».

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Источник: Reuters

Давай, Климент! Прибавляй, Антон!

Возможно, главным событием всего соревновательного дня Олимпийских игр станет мужской финал на королевской дистанции — стометровке вольным стилем. На протяжении вот уже более пяти лет безоговорочным фаворитом на ней является американец Калеб Дрессел. Но накануне в полуфинале его позиции сумел пошатнуть наш Климент Колесников — он побил рекорд Европы, показал лучшее время и поплывет по четвертой дорожке. Скрестим пальцы и не будем разжимать их до финиша.

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Для российских болельщиков еще до старта турнира одним из самых ожидаемых заплывов был финал на 200 метров брассом у мужчин, где плывет действующий чемпион и рекордсмен мира Антон Чупков. В Рио в 2016-м он взял бронзу и, по всем расчетам, должен был в Токио разменять ее на золото. Но Чупков, судя по результатам, приехал в Японию не в лучшей форме. В полуфинале он показал только седьмое время и теперь стартует по седьмой дорожке. В такой ситуации любое призовое место будет для Антона успехом.

Всего же россияне представлены в четырех финалах из пяти. По той же первой дорожке поплывет 200-метровку баттерфляем Светлана Чимрова. А женская эстафетная четверка 4×200 метров показала в предварительных заплывах пятый результат, при этом Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова не так много уступили Канаде. В полуфиналах четверга поплывут олимпийский чемпион Евгений Рылов и Григорий Тарасевич (200 м на спине), Евгения Чикунова и Дарья Темникова (200 м брассом), а также Андрей Жилкин (200 м комплексом).

4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы.

От личного к командному и наоборот

Еще одно топ-событие ждет российских болельщиков в фехтовании — в четверг состоится командный турнир в женской рапире. Команда ОКР «посеяна» на нем под первым номером и располагает фантастическим составом — в нем сразу два призера личных соревнований, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, а также Аделина Загидуллина.

Девушки начнут четвертьфиналом с представительницами Египта, а в следующем раунде их может ждать сборная США во главе с Ли Кифер. Эта американка в личном турнире победила сначала Коробейникову, а потом Дериглазову, поэтому возможность взять реванш, если она представится, станет для россиянок превосходной мотивацией. Ждем, надеемся и болеем.

Инна Дериглазова | Источник: РИА "Новости"

Тогда как у российских гимнасток наоборот — триумфальное командное многоборье уже позади, а спортсменок ждет личное. Правила квалификации очень жесткие, в финал попадают лишь по две девушки от страны. Поэтому героиня командного турнира Виктория Листунова, ставшая шестой, прекратила борьбу за медали — выше ее оказались Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Именно они поспорят за трон в абсолютном первенстве, освободившийся после снятия с турнира американки Симоны Байлз. Главными соперницами россиянок станут еще одна представительница США Суниса Ли, бразильянка Ребека Андраде и бельгийка Нина Дервель.

  • 4.50 Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство
  • 13.50 Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье.

Реванш для чемпионок и старт для дебютанток

Действующие олимпийские чемпионки по гандболу из команды ОКР попали в очень непростое положение. После двух туров группового этапа в их активе нет ни одной победы. После ничьей со сборной Бразилии команду Алексея Алексеева буквально на молекулы разобрала Швеция. После этого девушкам и штабу досталась порция критики и от болельщиков, и от главы национальной федерации Сергея Шишкарева, и от легендарного тренера Евгения Трефилова.

Посмотреть, какой эффект оказала такая шоковая терапия, можно будет в следующем матче против Венгрии. Эту команду россиянки не так давно обыгрывали в ходе олимпийской квалификации, к тому же венгерки пока уступили в обеих проведенных в Токио встречах. За нашу команду тревожно, тем более что еще одна неудача поставит ее на грань катастрофы. Остается надеяться и верить в девушек.

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Неоднозначным получилось начало олимпийского турнира и у наших волейболисток. Но после разгрома от Италии команда ОКР обыграла Аргентину. Теперь ей предстоит сыграть со сборной Китая, которая пока не одержала в Токио ни одной победы. Эту серию соперниц надо продлевать.

Нарастает накал страстей в турнире по теннису, где в четверг свои четвертьфиналы должны провести Даниил Медведев и Карен Хачанов. Стало известно, что после ряда жалоб со стороны игроков международная федерация приняла решение начинать игры не ранее 15.00 по токийскому времени. Именно в этот час начнет свой матч с французом Уго Юмбером выступающий первым запуском на первом корте Хачанов. А следом за ними выйдут играть Медведев и испанец Пабло Карреньо Буста. Также два четвертьфинала с участием россиян пройдут в миксте. Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с польским дуэтом Ига Швентек/Лукаш Кубот, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев — с хозяевами кортов Эной Сибахара и Беном Маклахланом.

Даниил Медведев | Источник: Reuters

В четверг состоится дебют российских спортсменов в еще одном олимпийском виде спорта. Регби-7 входит в программу Игр с 2016 года, и впервые в истории на нем выступит наша женская сборная. Команда ОКР вряд ли входит в число главных претендентов на награды. Но ей вполне по силам пройти в следующий раунд. Тем более что с самым серьезным соперником, лучшей командой мира на данный момент Новой Зеландией, «Медведицы» играют в заключительном туре группового этапа. Многое определит уже стартовый матч, в котором россиянки сойдутся с Великобританией. Как и в футболе, эта команда составляется из отдельных сборных Англии, Шотландии и Уэльса специально под Олимпиаду. А Кению во втором туре точно нужно обыгрывать, если ставить перед собой серьезные задачи.

  • 5.00 Регби-7. Женщины. Команда ОКР — Великобритания
  • 9.00 Теннис. Мужчины. Четвертьфинал. Карен Хачанов — Уго Юмбер (Франция)
  • 10.30 Волейбол. Женщины. Китай — Команда ОКР
  • 11.00 Теннис. Мужчины. Четвертьфинал. Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев
  • 13.00 Регби-7. Женщины. Команда ОКР — Кения
  • 13.30 Гандбол. Женщины. Венгрия — Команда ОКР.

Продолжаем Игры

В среду россияне наконец выиграли первую награду в турнире дзюдоистов. Но все равно болельщикам очень не хватает побед, к которым они привыкли за две предыдущие Олимпиады. Следующими, кто попытается взойти на вершину, станут Нияз Ильясов в категории до 100 кг и Александра Бабинцева в весе до 78 кг. Ильясов, являющийся двукратным призером чемпионатов мира, «посеян» в Токио седьмым. Он начнет олимпийский турнир схваткой либо с Евгением Бородавко из Латвии, либо с венгром Миклошем Цирьеничем. У Бабинцевой в послужном списке тоже есть медаль чемпионата мира, но она в «посев» не попала. Ее первой соперницей станет Мари Бранзер из Демократической Республики Конго.

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Токио-2020: лучшие кадры 28 июля

Еще один комплект наград будет разыгран в гребном слаломе — сильнейших определят женщины в каноэ-одиночках. Здесь в полуфинале выступит россиянка Алсу Миназова, показавшая в квалификации 14-й результат. Чтобы участвовать в медальном заезде, нужно попадать в топ-10.

Из четырех финалов в состязаниях по академической гребле команда ОКР будет представлена в одном. В женской двойке за медали будут бороться Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Продолжаются бои предварительных стадий в турнире боксеров. Получать в первых раундах соперников из США всегда неприятно, к тому же нашему средневесу Глебу Бакши достался призер ЧМ-2017 Трой Айли. Впрочем, у Бакши тоже есть медаль чемпионата мира, причем золотая, выигранная в 2019-м. Поэтому в этом поединке он будет фаворитом. Также первый бой проведет супертяж Иван Верясов, его оппонентом станет Максим Йеньон из Камеруна.

Фоторепортаж
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Завершится турнир по трапу у мастеров стендовой стрельбы. После первого дня предварительного турнира хорошие шансы на попадание в полуфинал сохраняют Алексей Алипов и Екатерина Субботина.

По-прежнему ранние стадии идут в личных соревнованиях в стрельбе из лука. Лидер женской команды ОКР Ксения Перова в первом раунде встретится с австралийкой Элис Ингли. Далее ее может ждать чемпионка мира-2013 датчанка Майя Ягер либо Диананда Чойруниса из Индонезии. А Светлана Гомбоева начнет выступления встречей с голландкой Габриэлой Шлессер, уже выигравшей здесь медаль в миксте. Следом же ее вообще может ждать один из фаворитов, действующая чемпионка Европы Лиза Барбелен из Франции.

Также в четверг стартует олимпийский турнир по ВМХ. Свой поход за медалями начнут трое россиян: у мужчин это Евгений Клещенко, у девушек — Наталья Суворова и Наталья Афремова. Чтобы попасть в следующий раунд, в четвертьфинальных заездах нужно занимать место не ниже четвертого из шести участников.

  • 3.00 Стендовая стрельба. Мужчины и женщины. Трап. Полуфинал
  • 3.30 Академическая гребля. Женщины. Двойка. Финал
  • 4.00 Велоспорт-ВМХ. Мужчины и женщины. Четвертьфиналы
  • 4.10 Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Элис Ингли (Австралия) — Ксения Перова
  • 5.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 100 кг. Женщины. Весовая категория до 78 кг.
  • 8.00 Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Полуфинал и финал
  • 8.30 Стендовая стрельба. Женщины. Трап. Финал
  • 9.30 Стендовая стрельба. Мужчины. Трап. Финал
  • 10.40 Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Светлана Гомбоева — Габриэла Шлессер (Нидерланды)
  • 11.48 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 75 кг. Трой Айли (США) — Глеб Бакши
  • 12.36 Бокс. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг. Иван Верясов — Максим Йеньон (Камерун).
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