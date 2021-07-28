Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля

Давай, Климент! Прибавляй, Антон!

Возможно, главным событием всего соревновательного дня Олимпийских игр станет мужской финал на королевской дистанции — стометровке вольным стилем. На протяжении вот уже более пяти лет безоговорочным фаворитом на ней является американец Калеб Дрессел. Но накануне в полуфинале его позиции сумел пошатнуть наш Климент Колесников — он побил рекорд Европы, показал лучшее время и поплывет по четвертой дорожке. Скрестим пальцы и не будем разжимать их до финиша.

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Для российских болельщиков еще до старта турнира одним из самых ожидаемых заплывов был финал на 200 метров брассом у мужчин, где плывет действующий чемпион и рекордсмен мира Антон Чупков. В Рио в 2016-м он взял бронзу и, по всем расчетам, должен был в Токио разменять ее на золото. Но Чупков, судя по результатам, приехал в Японию не в лучшей форме. В полуфинале он показал только седьмое время и теперь стартует по седьмой дорожке. В такой ситуации любое призовое место будет для Антона успехом.

Всего же россияне представлены в четырех финалах из пяти. По той же первой дорожке поплывет 200-метровку баттерфляем Светлана Чимрова. А женская эстафетная четверка 4×200 метров показала в предварительных заплывах пятый результат, при этом Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова не так много уступили Канаде. В полуфиналах четверга поплывут олимпийский чемпион Евгений Рылов и Григорий Тарасевич (200 м на спине), Евгения Чикунова и Дарья Темникова (200 м брассом), а также Андрей Жилкин (200 м комплексом).

4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы.

От личного к командному и наоборот

Еще одно топ-событие ждет российских болельщиков в фехтовании — в четверг состоится командный турнир в женской рапире. Команда ОКР «посеяна» на нем под первым номером и располагает фантастическим составом — в нем сразу два призера личных соревнований, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, а также Аделина Загидуллина.

Девушки начнут четвертьфиналом с представительницами Египта, а в следующем раунде их может ждать сборная США во главе с Ли Кифер. Эта американка в личном турнире победила сначала Коробейникову, а потом Дериглазову, поэтому возможность взять реванш, если она представится, станет для россиянок превосходной мотивацией. Ждем, надеемся и болеем.

Инна Дериглазова | Источник: РИА "Новости"

Тогда как у российских гимнасток наоборот — триумфальное командное многоборье уже позади, а спортсменок ждет личное. Правила квалификации очень жесткие, в финал попадают лишь по две девушки от страны. Поэтому героиня командного турнира Виктория Листунова, ставшая шестой, прекратила борьбу за медали — выше ее оказались Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Именно они поспорят за трон в абсолютном первенстве, освободившийся после снятия с турнира американки Симоны Байлз. Главными соперницами россиянок станут еще одна представительница США Суниса Ли, бразильянка Ребека Андраде и бельгийка Нина Дервель.

4.50 Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство

13.50 Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье.

Реванш для чемпионок и старт для дебютанток

Действующие олимпийские чемпионки по гандболу из команды ОКР попали в очень непростое положение. После двух туров группового этапа в их активе нет ни одной победы. После ничьей со сборной Бразилии команду Алексея Алексеева буквально на молекулы разобрала Швеция. После этого девушкам и штабу досталась порция критики и от болельщиков, и от главы национальной федерации Сергея Шишкарева, и от легендарного тренера Евгения Трефилова.

Посмотреть, какой эффект оказала такая шоковая терапия, можно будет в следующем матче против Венгрии. Эту команду россиянки не так давно обыгрывали в ходе олимпийской квалификации, к тому же венгерки пока уступили в обеих проведенных в Токио встречах. За нашу команду тревожно, тем более что еще одна неудача поставит ее на грань катастрофы. Остается надеяться и верить в девушек.

Неоднозначным получилось начало олимпийского турнира и у наших волейболисток. Но после разгрома от Италии команда ОКР обыграла Аргентину. Теперь ей предстоит сыграть со сборной Китая, которая пока не одержала в Токио ни одной победы. Эту серию соперниц надо продлевать.

Нарастает накал страстей в турнире по теннису, где в четверг свои четвертьфиналы должны провести Даниил Медведев и Карен Хачанов. Стало известно, что после ряда жалоб со стороны игроков международная федерация приняла решение начинать игры не ранее 15.00 по токийскому времени. Именно в этот час начнет свой матч с французом Уго Юмбером выступающий первым запуском на первом корте Хачанов. А следом за ними выйдут играть Медведев и испанец Пабло Карреньо Буста. Также два четвертьфинала с участием россиян пройдут в миксте. Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с польским дуэтом Ига Швентек/Лукаш Кубот, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев — с хозяевами кортов Эной Сибахара и Беном Маклахланом.

Даниил Медведев | Источник: Reuters

В четверг состоится дебют российских спортсменов в еще одном олимпийском виде спорта. Регби-7 входит в программу Игр с 2016 года, и впервые в истории на нем выступит наша женская сборная. Команда ОКР вряд ли входит в число главных претендентов на награды. Но ей вполне по силам пройти в следующий раунд. Тем более что с самым серьезным соперником, лучшей командой мира на данный момент Новой Зеландией, «Медведицы» играют в заключительном туре группового этапа. Многое определит уже стартовый матч, в котором россиянки сойдутся с Великобританией. Как и в футболе, эта команда составляется из отдельных сборных Англии, Шотландии и Уэльса специально под Олимпиаду. А Кению во втором туре точно нужно обыгрывать, если ставить перед собой серьезные задачи.

5.00 Регби-7. Женщины. Команда ОКР — Великобритания

9.00 Теннис. Мужчины. Четвертьфинал. Карен Хачанов — Уго Юмбер (Франция)

10.30 Волейбол. Женщины. Китай — Команда ОКР

11.00 Теннис. Мужчины. Четвертьфинал. Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев

13.00 Регби-7. Женщины. Команда ОКР — Кения

13.30 Гандбол. Женщины. Венгрия — Команда ОКР.

Продолжаем Игры

В среду россияне наконец выиграли первую награду в турнире дзюдоистов. Но все равно болельщикам очень не хватает побед, к которым они привыкли за две предыдущие Олимпиады. Следующими, кто попытается взойти на вершину, станут Нияз Ильясов в категории до 100 кг и Александра Бабинцева в весе до 78 кг. Ильясов, являющийся двукратным призером чемпионатов мира, «посеян» в Токио седьмым. Он начнет олимпийский турнир схваткой либо с Евгением Бородавко из Латвии, либо с венгром Миклошем Цирьеничем. У Бабинцевой в послужном списке тоже есть медаль чемпионата мира, но она в «посев» не попала. Ее первой соперницей станет Мари Бранзер из Демократической Республики Конго.

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Еще один комплект наград будет разыгран в гребном слаломе — сильнейших определят женщины в каноэ-одиночках. Здесь в полуфинале выступит россиянка Алсу Миназова, показавшая в квалификации 14-й результат. Чтобы участвовать в медальном заезде, нужно попадать в топ-10.

Из четырех финалов в состязаниях по академической гребле команда ОКР будет представлена в одном. В женской двойке за медали будут бороться Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Продолжаются бои предварительных стадий в турнире боксеров. Получать в первых раундах соперников из США всегда неприятно, к тому же нашему средневесу Глебу Бакши достался призер ЧМ-2017 Трой Айли. Впрочем, у Бакши тоже есть медаль чемпионата мира, причем золотая, выигранная в 2019-м. Поэтому в этом поединке он будет фаворитом. Также первый бой проведет супертяж Иван Верясов, его оппонентом станет Максим Йеньон из Камеруна.

Завершится турнир по трапу у мастеров стендовой стрельбы. После первого дня предварительного турнира хорошие шансы на попадание в полуфинал сохраняют Алексей Алипов и Екатерина Субботина.

По-прежнему ранние стадии идут в личных соревнованиях в стрельбе из лука. Лидер женской команды ОКР Ксения Перова в первом раунде встретится с австралийкой Элис Ингли. Далее ее может ждать чемпионка мира-2013 датчанка Майя Ягер либо Диананда Чойруниса из Индонезии. А Светлана Гомбоева начнет выступления встречей с голландкой Габриэлой Шлессер, уже выигравшей здесь медаль в миксте. Следом же ее вообще может ждать один из фаворитов, действующая чемпионка Европы Лиза Барбелен из Франции.

Также в четверг стартует олимпийский турнир по ВМХ. Свой поход за медалями начнут трое россиян: у мужчин это Евгений Клещенко, у девушек — Наталья Суворова и Наталья Афремова. Чтобы попасть в следующий раунд, в четвертьфинальных заездах нужно занимать место не ниже четвертого из шести участников.