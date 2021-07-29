Россия выдала лучший старт на Олимпиадах с 1996 года. Неужели установим медальный рекорд?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1469
2США
131310
4Россия
7117
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Хорватия
Румыния
Дания
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
05:45скороЮАРГермания
Парусный спорт. Мужчины
06:00скороRS:X. Мужчины. Предварительные гонки
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
06:15скороЛи Янь / Ван Чи-ЛиньХироюки Эндо / Юта Ватанабе
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
06:15скороГолландияВеликобритания
Фехтование. Женщины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:35скороКанадаВенгрия
Фехтование. Женщины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:35скороЕгипетЯпония
Парусный спорт. Женщины
07:00скороRS:X. Женщины. Предварительные гонки
Стрельба. Женщины
07:00скороТрап. Женщины. Финал
Дзюдо. Женщины. 1/4 финала
07:10скороШори ХамадаАлександра Бабинцева
Дзюдо. Мужчины. 1/4 финала
07:10скороЖорже ФонсекаНияз Ильясов
Баскетбол. Мужчины. Группа C
07:40скороСловенияЯпония
Фехтование. Женщины. 1/2 финала
07:55скороРоссияСША
Фехтование. Женщины. 1/2 финала
07:55скороФранцияИталия
Гребной слалом. Женщины
08:00скороКаноэ-одиночка. Женщины. Полуфинал
Водное поло. Мужчины. Группа A
08:00скороСШАИталия
Парусный спорт. Мужчины
08:00скороЛазер. Мужчины. Предварительные гонки
Стрельба. Мужчины
08:00скороТрап. Мужчины. Финал
Гандбол. Женщины. Группа A
08:15скороЯпонияКорея
Волейбол. Женщины. Группа A
08:20скороСербияКения
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
09:00скороКарен ХачановУго Умбер
07:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия выдала лучший старт на Олимпиадах с 1996 года. Неужели установим медальный рекорд?

25 лет назад в Атланте по итогам пяти дней медалей было столько же, но золота побольше.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Сборная России пока превосходит все ожидания на Олимпиаде в Токио! Такого уверенного старта на Олимпийских играх у нас не было уже 25 лет! Наши спортсмены завоёвывают одну медаль за другой. И это в усечённом составе, без флага и гимна!

За пять первых дней Олимпиады сборная России собрала 23 медали, семь из которых золотые. А ведь в Токио ещё не начались соревнования по борьбе, художественной гимнастике, синхронному плаванию и другим дисциплинам, где мы обычно ждём только золотых наград.

Неужели сборная России может установить медальный рекорд?

Лучший старт с 1996 года

Лучший старт в новейшей истории страны российские спортсмены показали в 1996 году. Тогда наши атлеты за пять дней заработали 23 медали, 12 из которых золотые. Самый большой вклад в нашу копилку в первые дни внесли фехтовальщики, стрелки и пловцы. Одними из авторов успеха были легендарные Станислав Поздняков, Алексей Немов и Александр Карелин.

На Олимпиаде в Токио наши атлеты максимально приблизились к достижению 25-летней давности. За пять дней россияне смогли заработать 23 медали, повторив успех времён Атланты. Правда, золота в 1996 году за этот промежуток времени было больше. По итогам вчерашнего дня на счету наших спортсменов значится семь побед. Самый большой успех на старте Игр принесли гимнасты, тхэквондисты, стрелки, фехтовальщики и пловцы.

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Повторить, а то и превзойти достижения 1996 года нашим атлетам вполне по силам. Тогда россияне заработали 63 медали, 26 из которых золотые. В Токио наши спортсмены могут замахнуться даже на 70 наград. Тем более самые счастливые виды спорта для России только впереди!

Тяжёлый старт, триумфальный финиш

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В 2000 году в Сиднее россияне заработали на Олимпиаде 89 наград, 32 из которых золотые. Правда, подходили наши спортсмены к этому внушительному результату не торопясь. За первые пять дней наши спортсмены забрали только 16 наград, победив всего три раза. Золото тогда осталось за фехтовальщиком Павлом Колобковым, командой шпажисток и гимнастом Алексеем Немовым.

А вот в триумфальном 2004 году россияне начинали свой путь на Олимпиаде ещё тяжелее. За первые пять дней в Афинах наши атлеты взяли 14 медалей, три из которых золотые. Авторами побед стали стрелки Алексей Алипов и Михаил Неструев, а также велогонщик Вячеслав Екимов. Но непростой старт не помешал россиянам взять рекордные 90 медалей, 28 из которых золотые.

Россияне покажут лучший результат с 2004-го?

На Олимпиаде в Пекине россияне взяли на 30 наград меньше. Но стартовали практически так же, как и в Афинах. Наши спортсмены заработали 13 медалей, 2 из которых золотые. Принесли победы в первые дни борцы Назир Манкиев и Ислам-Бека Альбиев.

Результаты сборной России за пять первых дней Олимпийских игр.

ОлимпиадаЗолотоСереброБронзаВсего
Атланта-1996126523
Сидней-200037616
Афины-200435614
Пекин-200827413
Лондон-201224511
Рио-201647415
Токио-2020710623

Худший старт российские олимпийцы показали в 2012 году. За первые пять дней в Лондоне наши атлеты заработали всего лишь 11 медалей, две из которых золотые. Первыми триумфаторами стали дзюдоисты Арсен Галстян и Мансур Исаев. В общей сложности россиянам всё-таки удалось завоевать 70 наград. Правда, побед было только 20.

В Рио-де-Жанейро начало выдалось более уверенным, хотя наша сборная и ехала в усечённом составе. За первые пять дней россияне заработали 15 медалей, четыре из которых золотые. Победами отметились дзюдоисты Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев, а также фехтовальщицы Яна Егорян и Инна Дериглазова. Но при этом в Бразилии россияне показали худший суммарный результат — 55 медалей и 19 побед. Пока Россия идёт по куда более успешному графику.

Впрочем, сравнивая наши успехи с 1996 годом, не стоит забывать, что количество медалей, разыгрываемых на Олимпийских играх, неуклонно растёт. 25 лет назад спортсмены разыгрывали 271 комплект наград, а сейчас — 339. Так что в Атланте удельная ценность каждой медали была выше.

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История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
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Мусасино Форест Спорт Плаза
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Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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