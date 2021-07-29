Олимпиада-2020. Плавание. Рылов вышел в финал с лучшим временем, Чикунова — со вторым, Тарасевич, Жилкин и Темникова выбыли
Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио прошли полуфинальные заплывы на четырех дистанциях.
Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио прошли полуфинальные заплывы на четырех дистанциях.
100 м, вольный стиль, женщины.
Лучшей стала австралийка Эмма Маккеон (52,32), Сиобан Бернадетт Хауи из Гонконга стала второй (52,40).
200 м, спина, мужчины.
Российский пловец Евгений Рылов показал лучшее время (1.54,45), Григорий Тарасевич стал 12-м и не попал в финал (1.57,06).
200 м, брасс, женщины.
Евгения Чикунова вышла в финал со вторым временем (2.20,57), Мария Темникова заняла 11-е место (2.24,69) и не попала в решающий заплыв.
Лучший результат в полуфинале у представительницы ЮАР Татьяны Шонмакер (2.19,33).
200 м, комплекс, мужчины.
Андрей Жилкин не прошел в финал, став 15-м (1.59,05). С первым временем отобрался китаец Шунь Ван (1.56,22).