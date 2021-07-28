Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
1345
2Китай
1269
4Россия
7106
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Венгрия
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Джованна Скоккимарро
Санне ван Дийк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Барбара Матич
Мадина Таймазова
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Новая Зеландия
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
Великобритания
Аргентина
Результаты
Конный спорт
Выездка, личное первенство. Микст. Финал
Йессика фон Бредоу-Верндль
Изабель Верт
Шарлотт Дюжардин
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Ван Цзунюань/Се Сыи
Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон
Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Примож Роглич
Том Дюмулен
Роан Деннис
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Мужчины. Финал
Великобритания
Россия
Австралия
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины
00:00скороЖенщины. Личное первенство. Матч за 3-е место
Настольный теннис. Женщины
00:00скороЖенщины. Личное первенство. Финал
Теннис. Мужчины
00:00скороМужчины. Парный разряд. 1/2 финала
Гольф. Мужчины
01:30скороЛичное первенство. Мужчины. 1-й раунд
Гребля академическая. Мужчины
02:30скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
02:40скороДвойка распашная. Женщины. Утешительный финал
Гребля академическая. Мужчины
02:50скороДвойка парная легкая. Мужчины. Утешительный финал
Гребля академическая. Женщины
03:00скороДвойка парная легкая. Женщины. Утешительный финал
Регби. Женщины. Группа B
03:00скороФранцияФиджи
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Парный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Женщины
03:00скороЖенщины. Одиночный разряд. 1/8 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/2 финала
Бадминтон. Микст
03:00скороМикст. Микст. 1/2 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
03:00скороНидерландыАнгола
Волейбол. Женщины. Группа B
03:00скороИталияАргентина
Стрельба. Женщины
03:00скороПневматический пистолет, 25 м. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
03:00скороТрап. Женщины. Квалификация
28 июля, источник: Спорт-Экспресс

Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой

Интересные факты о 22-летней дзюдоистке из Северной Осетии, которая стала одной из главных героинь среды на Олимпиаде.

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Источник: AFP 2021

Мадина из спортивной семьи. Ее отец — Андрей Таймазов — тренер по вольной борьбе, а двоюродный дядя — один из лучших тяжеловесов-вольников всех времен Артур Таймазов. Он трижды выиграл Олимпийский игры (2004, 2008, 2012), однако впоследствии был лишен двух золотых медалей (2008, 2012) из-за допинга.

«Мы с Артуром близко дружим, он помогает мне во всем. И финансово помогает, и наставления дает. Он прошел четыре олимпийских цикла, он пример для меня во всем, мой кумир», — сказала Таймазова в интервью журналисту Казбеку Алдатову в январе 2020-го.

Говоря о спортивной династии Таймазовых, нельзя не упомянуть еще одного олимпийского чемпиона — Тимура Таймазова, старшего брата Артура. Он взял золото в Атланте-1996, выступая за сборную Украины. А в Барселоне-1992 выиграл серебро.

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Отец не хотел, чтобы Мадина занималась вольной борьбой, но, видя тягу девочки к спорту, отдал ее в секцию дзюдо — к тренеру Герасу Джиоеву.

«Когда она пришла в первый раз — сбитая, крепкая, я подумал, что в дзюдо ей будет непросто, не хватит гибкости. Но она на разминке показала такие кувырки и мостики, что ее пластичности змея бы позавидовала», — рассказал Джиоев в интервью, опубликованном в одном из номером «Бюллетеня российского дзюдо».

Сейчас Таймазова может трижды подняться по канату на одних руках (или по двум канатам одновременно).

«У Мадины сумасшедшая природная “физика”, полученная от родителей, — говорит тренер юниорской сборной России Батрадз Кайтмазов (цитата из материала “Бюллетеня российского дзюдо”). — Помню свое удивление, когда увидел, как, совсем юная еще девочка, Таймазова на тренировке прыгала на колени и тянула соперницу через спину, как трактор! Я в свою бытность спортсменом хорошо делал “скрутку”. Встал с Мадиной в пару на татами и не смог ее скрутить! Она стоит, не падает. Такой мощи я, признаюсь, не встречал».

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В 15 лет Таймазова выполнила норматив мастера спорта, в 16 выиграла бронзу юношеского первенства мира, в 18 — золото юниорского первенства Европы, в 20 стала второй на универсиаде, а на взрослом уровне дважды добилась бронзы чемпионата Европы (2020, 2021). Причем на победном юниорском Евро-2017 Мадина могла взять золото еще и в командном турнире. Но помешал курьезный случай: в полуфинале во время схватки из ее кимоно выпал мобильный телефон. Таймазова была дисквалифицирована, а российская команда соответственно проиграла полуфинал.

«Первые пять секунд я просто не могла понять, что произошло, почему моя соперница радуется, — вспоминала Мадина. — Потом пазл сошелся, и поняла, что я натворила! О ужас! Первоначально меня не планировали на встречу с француженками, а потом внезапно вызвали, и я не нашла ничего лучше, как на бегу сунуть телефон в кимоно. Когда он выпал на татами, у меня шок был сильнейший, словно кипятком облили. На меня команда надеялась, а я принесла ей поражение».

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Теперь же Таймазова, наоборот, выручила сборную России. Не юниорскую, не только женскую, а всю сборную России, у которой до этого момента не было ни одной медали на Олимпийских играх в Токио. Да еще и показала такое выступление, которое будут вспоминать спустя годы. Ее схватка с Чизуру Араи — это история.

Илья Андреев

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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