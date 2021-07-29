Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио разыграют 17 комплектов наград
29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио сегодня разыграют 17 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.
29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио сегодня разыграют 17 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы и призеры определятся в соревнованиях по академической гребле, плаванию, пулевой стрельбе, дзюдо, фехтованию, спортивной гимнастике и настольному теннису.
Белоруски Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская продолжат выступления в квалификации индивидуального турнира по стрельбе из лука.
Дзюдоист Никита Свирид в 1/32 финала весовой категории 100 кг встретится с известным немецким спортсменом
В квалификации соревнований по плаванию выступит Евгений Цуркин (100 м, баттерфляй).
Виктория Чайка попытается преодолеть квалификационный барьер в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м.
Очередные гонки пройдут на парусной олимпийской регате. В них выступят белорусы Татьяна Дроздовская («Лазер-Радиал») и Никита Циркун («RS:X»). Белорусские мастера академической гребли примут участие в утешительных заездах.