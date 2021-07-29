Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио разыграют 17 комплектов наград

Чемпионы и призеры определятся в соревнованиях по академической гребле, плаванию, пулевой стрельбе, дзюдо, фехтованию, спортивной гимнастике и настольному теннису.

Белоруски Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская продолжат выступления в квалификации индивидуального турнира по стрельбе из лука.

Дзюдоист Никита Свирид в 1/32 финала весовой категории 100 кг встретится с известным немецким спортсменом Карлом-Рихардом Фраем.

В квалификации соревнований по плаванию выступит Евгений Цуркин (100 м, баттерфляй).

Виктория Чайка попытается преодолеть квалификационный барьер в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м.