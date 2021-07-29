«Ты подвела свою страну». Британский телеведущий жёстко раскритиковал Симону Байлз

«Прости, Симона, но нет ничего героического или храброго в отказе от продолжения борьбы из-за того, что «тебе не весело». Ты подвела своих партнёрш, своих болельщиков и свою страну. Сама себя обыграла. Байлз была лидером сборной и должна была подавать пример, но в первом упражнения она допустила грубую ошибку. Симона выглядела недовольной собой, как тогда, когда упала на чемпионате мира. Но вместо того, чтобы собраться и сражаться за золото, как в 2018 году, она сделала то, что меня совершенно ошеломило. Она просто снялась.

Величайшая гимнастка в мире, та самая женщина, которая мне с гордостью рассказывала, как она собиралась после грубых ошибок и продолжала биться за золото, просто сдалась на первом же препятствии в Токио. Она оставила команду сражаться без лидера и главного мотиватора. В итоге вместо того, чтобы выиграть золото, как и было положено явным фавориткам, они заняли второе место после россиян. И Симона сказала, что у неё нет травмы.



Она сказала: «Приехать на Олимпиаду и быть главной звездой — это вовсе не просто». Главная звезда… Хммм. Эго величайшего опять поднимает свою голову. Но если ты называешь себя величайшей за всю историю и главной звездой, то оказываешь на себя ещё большее давление. Разве нет?



А ещё она сказала, что ей теперь не так весело и ей приходится доставлять удовольствие другим людям. Прости, что? Ты не только за себя выступаешь на этих Играх, Симона. Ты часть команды, представляющей США и сотни миллионов американцев, которые смотрят на вас дома. Не говоря уже о спонсорах, которые заплатили огромные суммы, чтобы оказать вам поддержку. Ты снялась тогда, когда представляла команду, а не себя лично. И это не может считаться развлечением.



Я ожидал обоснованной критики за эгоистичное решение Байлз, оставившей партнёрш проигрывать без неё. Но никто не выступил. Вместо этого «Твиттер» начал отмечать её храбрость и героизм, её провозгласили истинным вдохновителем. Что такого смелого, героического и вдохновляющего в уходе из команды на Олимпийских играх?

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