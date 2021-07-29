Хорватская двойка завоевала золото в академической гребле на Олимпийских играх
Хорватская двойка Мартин Синкович и Валент Синкович завоевали золото в академической гребле.
Хорватская двойка Мартин Синкович и Валент Синкович завоевали золото в академической гребле.
Они прошли дистанцию за 6:15.29. Второе место заняли румыны Мариуш Комьюк и Чиприан Тудос, которые показали время 6:16.58. Бронзовые награды завоевали канадцы Кай Лангерфельд и Конлин Маккейб, показавшие время 6:20.43.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.