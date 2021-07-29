«Историческое достижение». Губерниев — о серебре Степановой и Орябинской в гребле

«Фух, аж вспотел. Я хочу сказать, что серебряная медаль Василисы Степановой и Елены Орябинской в двойках без рулевого — это историческое достижение России. Проиграть новозеландкам, которые собственно по рекорду мира, по высшему мировому достижению гребут и выиграть у всех остальных, это просто невероятный успех.



Вы огромные молодцы! В такой конкуренции девчонки взяли и выиграли серебро. Честно, я не ожидал. Извините меня, я у ваших ног. Вы огромные молодцы. Первое женское серебро с 2000 года и наша первая медаль в академической гребле с 2004 года», — сказал Губерниев.