Ирландцы завоевали золото Олимпиады в академической гребле
ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Ирландцы Финтан Маккарти и Пол О’Донован выиграли золото Олимпиады в Токио в академической гребле в соревнованиях двоек парных легкого веса.
ТОКИО, 29 июл — РИА Новости. Ирландцы Финтан Маккарти и Пол О’Донован выиграли золото Олимпиады в Токио в академической гребле в соревнованиях двоек парных легкого веса.
Маккарти и О’Донован в финальном заезде показали время 6 минут 6,43 секунды. Вторыми финишировали немцы Йонатан Роммельманн и Джейсон Осборн (6.07,29), бронза у команды Италии (Стефано Оппо и Пьетро Рута, 6.14,30).
Для сборной Ирландии это первая золотая медаль Игр в Токио, ранее бронзу выиграла женская четверка в гребле.