Орябинская — о серебре Олимпиады в гребле: трудно поверить в это, осознать

«Трудно поверить в это, осознать! Мы очень рады! На Олимпийских играх все очень сильные, и все экипажи со старта идут с максимальной скоростью. Мы тоже шли максимально, просто в какой-то момент поняли, что у нас еще очень много сил и надо выложиться полностью. Чуть-чуть до золота не достали, но мы выложились сегодня по полной», — приводятся слова Орябинской в официальном телеграм-канале ОКР.