Украинец Михаил Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде

Золото завоевал представитель США Роберт Финке, который прошёл дистанцию за 7:41.87. Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери, который показал время 7:42.11.

Украинец показал время 7:42.33. Ещё один украинец Сергей Фролов занял шестое место.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.