Украинец Михаил Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде
Украинский пловец Михаил Романчук занял третье место в заплыве на 800 м вольным стилем.
Украинский пловец Михаил Романчук занял третье место в заплыве на 800 м вольным стилем.
Золото завоевал представитель США Роберт Финке, который прошёл дистанцию за 7:41.87. Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери, который показал время 7:42.11.
Украинец показал время 7:42.33. Ещё один украинец Сергей Фролов занял шестое место.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.