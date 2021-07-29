Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле с первого места
Россиянка Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле.
Россиянка Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле.
Россиянка стала лучшей в полуфинале, показав результат 7:23.61.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.