Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1США
131210
2Китай
1369
4Россия
7117
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Хорватия
Румыния
Дания
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Венгрия
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Микст. 1/2 финала
04:35скороЧжень Си Вей / Хуанг Я КьонТан Чун Ман / Тсе Ин Сет
Фехтование. Женщины. 1/4 финала
04:50скороФранцияКанада
Фехтование. Женщины. 1/4 финала
04:50скороЯпонияСША
Гандбол. Женщины. Группа B
05:00скороИспанияБразилия
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
05:00скороЧен МенгЮ Менгу
Стрельба. Мужчины
05:00скороТрап. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Женщины. Группа A
05:05скороКореяДоминиканская Республика
Водное поло. Мужчины. Группа B
05:30скороИспанияКазахстан
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
05:45скороЮАРГермания
Плавание. Женщины
05:55скоро200 м брасс. Женщины. Полуфиналы
Фехтование. Женщины
06:00скороЖенщины. Рапира, командное первенство. 1/2 финала
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
06:00скороМима ИтаСун Ингша
Парусный спорт. Мужчины
06:00скороRS:X. Мужчины. Предварительные гонки
Плавание. Мужчины
06:10скоро200 м комплекс. Мужчины. Полуфиналы
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
06:15скороГолландияВеликобритания
Плавание. Женщины
06:30скороЭстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Фехтование. Женщины
07:00скороЖенщины. Рапира, командное первенство. 1/2 финала
Парусный спорт. Женщины
07:00скороRS:X. Женщины. Предварительные гонки
Стрельба. Женщины
07:00скороТрап. Женщины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Группа C
07:40скороСловенияЯпония
05:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх

Российский пловец Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Победителем заплыва стал Зак Стабблти-Кук из Австралии (2:06.38, олимпийский рекорд). Серебро завоевал представитель Нидерландов Арно Камминга (2:07.01). Замкнул призовую тройку финн Матти Маттссон (2:07.13).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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