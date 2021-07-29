Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх
Российский пловец Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.
Российский пловец Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио.
Победителем заплыва стал Зак
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.