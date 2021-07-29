Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине и вышел в финал Олимпиады
Российский пловец Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио 2020 года.
Российский пловец Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине на Олимпийских играх в Токио 2020 года.
Россиянин показал время 1:54.45. На втором месте финишировал венгр Телегди Адами, показав результат 1:56.19. Замкнул тройку представитель Польши Радослав Кавецки. Он прошёл дистанцию за 1:56.68.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.