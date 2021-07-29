Светлана Чимрова стала пятой в финальном заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпиаде-2020

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1469
2США
131310
4Россия
7117
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Хорватия
Румыния
Дания
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Дзюдо
до 70 кг. Женщины. Финал
Михаэла Поллерес
Чизуру Араи
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
06:15скороГолландияВеликобритания
Парусный спорт. Женщины
07:00скороRS:X. Женщины. Предварительные гонки
Стрельба. Женщины
07:00скороТрап. Женщины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Группа C
07:40скороСловенияЯпония
Фехтование. Женщины. 1/2 финала
07:55скороРоссияСША
Фехтование. Женщины. 1/2 финала
07:55скороФранцияИталия
Гребной слалом. Женщины
08:00скороКаноэ-одиночка. Женщины. Полуфинал
Водное поло. Мужчины. Группа A
08:00скороСШАИталия
Парусный спорт. Мужчины
08:00скороЛазер. Мужчины. Предварительные гонки
Стрельба. Мужчины
08:00скороТрап. Мужчины. Финал
Гандбол. Женщины. Группа A
08:15скороЯпонияКорея
Волейбол. Женщины. Группа A
08:20скороСербияКения
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
09:00скороКарен ХачановУго Умбер
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
09:00скороМаркус Даниэлл / Майкл ВинусМарин Чилич / Иван Додиг
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
09:00скороФан ЖендонгЛин Юн Жу
Теннис. Женщины. 1/2 финала
09:00скороБелинда БенчичЕлена Рыбакина
Парусный спорт. Женщины
09:00скороЛазер-Радиал. Женщины. Предварительные гонки
Теннис. Женщины. 1/2 финала
09:00скороБарбора Крейчикова / Катерина СиняковаВероника Кудерметова/Елена Веснина
Фехтование. Женщины
09:10скороЖенщины. Рапира, командное первенство. Матч за 7-е место
Фехтование. Женщины
09:10скороЖенщины. Рапира, командное первенство. Матч за 5-е место
06:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Светлана Чимрова стала пятой в финальном заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпиаде-2020

Российская пловчиха Светлана Чимрова заняла пятое место в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Токио.

Наверх
Источник: Reuters

Золото выиграла китаянка Юйфэй Чжан. Серебро и бронзу завоевали американки — Реган Смит и Хали Фликинджер соответственно.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Баттерфляй. 200 м

  1. Юйфэй Чжан (Китай) — 2.03,86 (олимпийский рекорд)
  2. Реган Смит (США) — 2.05,30.
  3. Хали Фликинджер (США) — 2.05,65.
    … 5. Светлана Чимрова (Россия) — 2.07,70.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Главные темы
Медведев скандалит, а золота нет: итоги 28 июля на Олимпиаде
Российские волейболисты разгромили главного фаворита Олимпиады
Кириленко: Поколение тиктокеров должно полюбить баскетбол 3x3
У России лучший старт с ОИ-1996. Мы идем на медальный рекорд?
Чупков после 4-го места на Олимпиаде планирует радоваться жизни
Олимпиада-2020. Плавание. Рылов вышел в финал с лучшим временем, Чикунова — со вторым, Тарасевич, Жилкин и Темникова выбыли
Климент Колесников: «На 100-метровке где-то накосячил. Ожидал другого результата от себя. Но третье место на Олимпиаде — тоже неплохо»
Светлана Чимрова стала пятой в финальном заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпиаде-2020
Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле на Олимпиаде
«Ты подвела свою страну». Британский телеведущий жёстко раскритиковал Симону Байлз
Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине и вышел в финал Олимпиады
Итальянки заняли первое место в финале Олимпиады в легких парных двойках
Хорватская двойка завоевала золото в академической гребле на Олимпийских играх
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Мадина Таймазова завоевала «бронзу» в дзюдо, несмотря на полученную травму
Орябинская — о серебре Олимпиады в гребле: трудно поверить в это, осознать
Ирландцы завоевали золото Олимпиады в академической гребле
Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле с первого места
Украинец Михаил Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде
«Историческое достижение». Губерниев — о серебре Степановой и Орябинской в гребле
Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио разыграют 17 комплектов наград
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать?
Трех белорусских и трех украинских легкоатлетов не допустили до Олимпиады
Три белоруса не имеют права выступать на Олимпиаде в Токио
Герои Токио! Как в Алматы встречали казахстанских призеров Олимпиады-2020
Врачи оценили степень тяжести травм дзюдоистки Таймазовой
Почему Медведева злят вопросы о допинге? Он должен быть готов к провокациям
«Расстроились очень». Голубев и Шведова прокомментировали поражение в миксте на Олимпиаде-2020
Отлетевшая подошва кроссовка лишила Россию исторического золота. Но никто не верил даже в серебро баскетболистов
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
9Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 28 июля
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 27 июля
22Олимпиада в Токио: все чемпионы 27 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 26 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
20Самые красивые россиянки на Олимпиаде
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
18Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля
Колесников с Рыловым уже подарили России праздник. А теперь Климент бросил вызов главной звезде мирового плавания
Российские волейболисты разгромили Бразилию в матче Олимпиады
Российские пляжники Семенов и Лешуков вышли в 1/8 финала Олимпийских игр
«Все стало совсем печально». Беленький разобрал поражение чемпиона мира из Казахстана на Олимпиаде-2020
«Как страшный сон». Абылайхан Жусупов сделал заявление после вылета с Олимпиады-2020
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
«Понял, что смыл свой шанс в унитаз». Никита Нагорный — о бронзе Токио-2020
«Ни черта не понимаете»: легенда UFC Роузи вступилась за гимнастку Байлз
Старт капитана сборной по боксу и матч Рыбакиной за финал. Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2020 на 29 июля
Рыбакина в полуфинале, Баландин без медали и потери в боксе. Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде 28 июля
Испания отправила Гайча и Понсе домой, Малком помог изменить игру Бразилии
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь