Светлана Чимрова стала пятой в финальном заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпиаде-2020
Российская пловчиха Светлана Чимрова заняла пятое место в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Токио.
Российская пловчиха Светлана Чимрова заняла пятое место в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Токио.
Золото выиграла китаянка Юйфэй Чжан. Серебро и бронзу завоевали американки — Реган Смит и Хали Фликинджер соответственно.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Баттерфляй. 200 м
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.