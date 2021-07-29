Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле на Олимпиаде
Россиянин Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле.
Россиянин Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле.
Россиянин занял третье место в заплыве, пройдя дистанцию за 6:44.56. Победителем заплыва стал грен Нтоуском Стефанос (6:41.61). Второе место занял датчанин Нильсен Сверри (6:44.00).
Ранее Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.