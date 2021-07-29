Россиянин Климент Колесников завоевал бронзу ОИ-2020 на дистанции 100 м вольным стилем
Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м вольным стилем.
Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м вольным стилем.
Золото с олимпийским рекордом выиграл американец Кейлеб Дрессел. Серебряным призёром стал австралиец Кайл Челмерс.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м вольным стилем
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.