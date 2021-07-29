Команда российских рапиристок вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
Российские фехтовальщицы на рапире Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио 2020 года.
Российские фехтовальщицы на рапире Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио 2020 года.
В четвертьфинале они победили команду из Египта (Яра Эльшаркави, Ноха Хани, Мариам Эльзохейри, Нура Мохамед) со счётом 45:21. В полуфинале россиянки встретятся со сборной США.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.