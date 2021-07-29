Команда российских рапиристок вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

В четвертьфинале они победили команду из Египта (Яра Эльшаркави, Ноха Хани, Мариам Эльзохейри, Нура Мохамед) со счётом 45:21. В полуфинале россиянки встретятся со сборной США.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.