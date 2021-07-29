Чупков после 4-го места на Олимпиаде планирует радоваться жизни
Российский пловец Антон Чупков после завоевания четвертого места в финальном заплыве Олимпиады-2020 на 200 метров брассом признался, что в его планах — радоваться жизни.
Российский пловец Антон Чупков после завоевания четвертого места в финальном заплыве Олимпиады-2020 на 200 метров брассом признался, что в его планах — радоваться жизни.
«Следующая цель — радоваться жизни. Уже, наверное, без плавания. Думаю, это один из моих последних стартов на профессиональном уровне. Хочу начать развиваться дальше, а не жить постоянно на сборах. Столько лет я живу вне дома. Понимаю, что это работа спортсмена. Но хочу переключиться и пожить немного
Проиграл совсем