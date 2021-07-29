Симона Байлз: «Любовь и поддержка заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика»
Американская гимнастка Симона Байлз после снятия с личного многоборья на Олимпиаде в Токио опубликовала новый пост в Twitter.
Американская гимнастка Симона Байлз после снятия с личного многоборья на Олимпиаде в Токио опубликовала новый пост в Twitter.
«Излияние любви и поддержки, которое я получила, заставило меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика, в которые я никогда
28 июля стало известно, что 24-летняя Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио, чтобы сосредоточиться на решении психологических проблем.