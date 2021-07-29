Колесников талантлив до сумасшествия. Но выгрызать победы он пока не готов

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1469
2США
131410
4Россия
7117
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Хорватия
Румыния
Дания
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Кристиан Тот
Михаил Игольников
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Давлат Бобонов
Михаэль Зганк
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
09:00скороКарен ХачановУго Умбер
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
09:00скороМаркус Даниэлл / Майкл ВинусМарин Чилич / Иван Додиг
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
09:00скороФан ЖендонгЛин Юн Жу
Теннис. Женщины. 1/2 финала
09:00скороБелинда БенчичЕлена Рыбакина
Парусный спорт. Женщины
09:00скороЛазер-Радиал. Женщины. Предварительные гонки
Теннис. Женщины. 1/2 финала
09:00скороБарбора Крейчикова / Катерина СиняковаВероника Кудерметова/Елена Веснина
Фехтование. Женщины. Матч за 7-е место
09:10скороЕгипетВенгрия
Фехтование. Женщины. Матч за 5-е место
09:10скороЯпонияКанада
Водное поло. Мужчины. Группа B
09:30скороХорватияЧерногория
Гребной слалом. Женщины
10:00скороКаноэ-одиночка. Женщины. Финал
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
10:00скороДмитрий ОвчаровМа Лонг
Парусный спорт. Мужчины
10:00скороФинн. Мужчины. Предварительные гонки
Гандбол. Женщины. Группа A
10:15скороЧерногорияНорвегия
Волейбол. Женщины. Группа B
10:25скороКитайРоссия
Регби. Женщины. Группа B
10:30скороКанадаФиджи
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороПабло Карреньо БустаДаниил Медведев
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороНовак ДжоковичКеи Нисикори
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
10:30скороНикола Мектич / Мате ПавичОстин Крайчек / Теннис Сандгрен
Теннис. Микст. 1/4 финала
10:30скороЭна Сибахара / Бен МаклахланАнастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Стрельба из лука. Женщины. 1/32 финала
10:39скороСветлана ГомбоеваГабриела Шлоессер
10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Колесников талантлив до сумасшествия. Но выгрызать победы он пока не готов

Климент психологически пока не созрел для главных побед в своей карьере.

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Источник: Reuters

Весь пресс-центр с раннего утра прокручивал одну только тему: как завершится королевская стометровка?

— Буду болеть за Колесникова, — приятно порадовал меня двукратный олимпийский чемпион Яник Аньель. Француз, как и все здесь, с удовольствием делился прогнозами. — Есть ощущение, что Дрессел на спаде. Правда, не знаю, сможет ли Климент второй раз подряд проплыть ближе к 47,0. Но мне очень нравится этот парень. Я хочу, чтобы победил он. Так что — удачи, Россия!

Сомнения опытнейшего Аньеля относительно готовности Колесникова второй раз подряд проплыть стометровку на грани, оказались не беспочвенными. Климент резво начал, но, увы, навязать полноценной борьбы американской суперзвезде не смог.

Вот у кого получилось, так это у Челмерса, олимпийского чемпиона Рио на этой дистанции. Американец и австралиец показали свои лучшие результаты в сезоне. Россиянин же проиграл очень много самому себе. В полуфинале у него было 47,11, а в финале — только 47,44. Несопоставимо.

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Равнение на Рылова

Колесников невероятно одаренный парень. Способен крушить мировые рекорды и обыгрывать кого угодно. Но есть стойкое ощущение, что к большим победам он пока не готов психологически. Не созрел.

На ЧМ-2019 Колесников выходил в финал на 50 м на спине, и никто в его победе тогда не сомневался — настолько хорош он был в квалификациях. Вопрос ставился так: будет мировой рекорд или нет? А в итоге Климент зажался и финишировал лишь третьим. Заметно проиграв себе же образца полуфинала.

Уже здесь, в Токио, именно он вышел с первым временем в решающий заплыв на сотне на спине. Исходя из того, как все складывалось, первым за 25 лет олимпийским чемпионом в российском плавании должен был стать именно он. Но 0,02 выгрыз у него Рылов.

Который, в свою очередь, к этой победе был готов абсолютно. Это в Рио, на своей первой Олимпиаде, Евгений перегорел — и упустил верный шанс победить на 200 м. Спустя пять лет он — совершенно другой человек. Гораздо более прожжённый и матерый. Он уже выигрывал чемпионат мира, будучи на грани — после финиша едва не потеряв от боли сознание. Он знает, каково выходить на главные старты в статусе фаворита. Он через столько прошел, что за свое загрызет в бассейне кого угодно.

Рылов извлек правильные уроки после горького опыта в Рио. И той злости хватает до сих пор.
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Будем надеяться, то же теперь сделает Колесников. Для Климента Игры в Токио — первые в карьеры. Ему только-только исполнился 21 год. Есть все шансы, что следующий олимпийский цикл будет его. И к Парижу-24 он подойдет на пике карьеры.

Вероятно, перенос Олимпиады стоил Чупкову золота

А вот кого в Париже не будет, так это Антона Чупкова. Он тоже совсем молодой. 24 года. Но от плавания устал до безумия. Есть стойкое ощущение, что двукратного чемпиона мира в брассе несколько надломил перенос Олимпиады.

Антон намеревался поставить яркую точку в своей карьере в Токио-2020 и еще один внезапный год сборов и тренировок дался ему слишком тяжело психологически. Сегодня в финале Чупков был сам не свой.

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Начиналось все привычно. Первые 50 м — восьмой. 1,5 сек от лидера. 100 м — все так же последний, но разрывы уже чуть меньше. 150 м — четвертый! Ну что, теперь пошел, родной! В своем стиле! Как мы все уже привыкли.

Увы, но чуда на финише, как в Будапеште-2017 или Кванджу-2019, на этот раз не произошло. Включить знаменитый турбо-режим сегодня Антон не смог. Австралиец, который в итоге выиграл золото, проплыл последний полтинник почти на 0,8 быстрее Чупкова. А заключительные 50 м всегда были территорией россиянина.

В итоге у нашего чемпиона мира 2.07,24 — и обиднейшее четвертое место. Покажи он результат как на чемпионате Европы-2021 — в Токио было бы серебро.

«Никаких оправданий нет», — сразу отсек после финиша Чупков.

А спустя несколько минут признался, что максимально близок к завершению карьеры.

«На Олимпиаду в Париж я не собираюсь. На ЧМ-2022 — тоже. Сегодня был один из последних стартов в моей профессиональной карьере. Следующая цель — радоваться жизни».

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