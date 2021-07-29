Колесников талантлив до сумасшествия. Но выгрызать победы он пока не готов

Весь пресс-центр с раннего утра прокручивал одну только тему: как завершится королевская стометровка?

— Буду болеть за Колесникова, — приятно порадовал меня двукратный олимпийский чемпион Яник Аньель. Француз, как и все здесь, с удовольствием делился прогнозами. — Есть ощущение, что Дрессел на спаде. Правда, не знаю, сможет ли Климент второй раз подряд проплыть ближе к 47,0. Но мне очень нравится этот парень. Я хочу, чтобы победил он. Так что — удачи, Россия!

Сомнения опытнейшего Аньеля относительно готовности Колесникова второй раз подряд проплыть стометровку на грани, оказались не беспочвенными. Климент резво начал, но, увы, навязать полноценной борьбы американской суперзвезде не смог.

Вот у кого получилось, так это у Челмерса, олимпийского чемпиона Рио на этой дистанции. Американец и австралиец показали свои лучшие результаты в сезоне. Россиянин же проиграл очень много самому себе. В полуфинале у него было 47,11, а в финале — только 47,44. Несопоставимо.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPYqi0sAQRl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ??????? ?????????? 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Равнение на Рылова

Колесников невероятно одаренный парень. Способен крушить мировые рекорды и обыгрывать кого угодно. Но есть стойкое ощущение, что к большим победам он пока не готов психологически. Не созрел.

На ЧМ-2019 Колесников выходил в финал на 50 м на спине, и никто в его победе тогда не сомневался — настолько хорош он был в квалификациях. Вопрос ставился так: будет мировой рекорд или нет? А в итоге Климент зажался и финишировал лишь третьим. Заметно проиграв себе же образца полуфинала.

Уже здесь, в Токио, именно он вышел с первым временем в решающий заплыв на сотне на спине. Исходя из того, как все складывалось, первым за 25 лет олимпийским чемпионом в российском плавании должен был стать именно он. Но 0,02 выгрыз у него Рылов.

Который, в свою очередь, к этой победе был готов абсолютно. Это в Рио, на своей первой Олимпиаде, Евгений перегорел — и упустил верный шанс победить на 200 м. Спустя пять лет он — совершенно другой человек. Гораздо более прожжённый и матерый. Он уже выигрывал чемпионат мира, будучи на грани — после финиша едва не потеряв от боли сознание. Он знает, каково выходить на главные старты в статусе фаворита. Он через столько прошел, что за свое загрызет в бассейне кого угодно.

Рылов извлек правильные уроки после горького опыта в Рио. И той злости хватает до сих пор.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR0rXJ1A6Vs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ??????? ?????????? (@klimmikool)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Будем надеяться, то же теперь сделает Колесников. Для Климента Игры в Токио — первые в карьеры. Ему только-только исполнился 21 год. Есть все шансы, что следующий олимпийский цикл будет его. И к Парижу-24 он подойдет на пике карьеры.

Вероятно, перенос Олимпиады стоил Чупкову золота

А вот кого в Париже не будет, так это Антона Чупкова. Он тоже совсем молодой. 24 года. Но от плавания устал до безумия. Есть стойкое ощущение, что двукратного чемпиона мира в брассе несколько надломил перенос Олимпиады.

Антон намеревался поставить яркую точку в своей карьере в Токио-2020 и еще один внезапный год сборов и тренировок дался ему слишком тяжело психологически. Сегодня в финале Чупков был сам не свой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR5Tz34gRFf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR5Tz34gRFf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR5Tz34gRFf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anton Chupkov?? (@a.chupkov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Начиналось все привычно. Первые 50 м — восьмой. 1,5 сек от лидера. 100 м — все так же последний, но разрывы уже чуть меньше. 150 м — четвертый! Ну что, теперь пошел, родной! В своем стиле! Как мы все уже привыкли.

Увы, но чуда на финише, как в Будапеште-2017 или Кванджу-2019, на этот раз не произошло. Включить знаменитый турбо-режим сегодня Антон не смог. Австралиец, который в итоге выиграл золото, проплыл последний полтинник почти на 0,8 быстрее Чупкова. А заключительные 50 м всегда были территорией россиянина.

В итоге у нашего чемпиона мира 2.07,24 — и обиднейшее четвертое место. Покажи он результат как на чемпионате Европы-2021 — в Токио было бы серебро.

«Никаких оправданий нет», — сразу отсек после финиша Чупков.

А спустя несколько минут признался, что максимально близок к завершению карьеры.