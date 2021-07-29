Колесников талантлив до сумасшествия. Но выгрызать победы он пока не готов
Климент психологически пока не созрел для главных побед в своей карьере.
Климент психологически пока не созрел для главных побед в своей карьере.
Весь
— Буду болеть за Колесникова, — приятно порадовал меня двукратный олимпийский чемпион Яник Аньель. Француз, как и все здесь, с удовольствием делился прогнозами. — Есть ощущение, что Дрессел на спаде. Правда, не знаю, сможет ли Климент второй раз подряд проплыть ближе к 47,0. Но мне очень нравится этот парень. Я хочу, чтобы победил он. Так что — удачи, Россия!
Сомнения опытнейшего Аньеля относительно готовности Колесникова второй раз подряд проплыть стометровку на грани, оказались не беспочвенными. Климент резво начал, но, увы, навязать полноценной борьбы американской суперзвезде не смог.
Вот у кого получилось, так это у Челмерса, олимпийского чемпиона Рио на этой дистанции. Американец и австралиец показали свои лучшие результаты в сезоне. Россиянин же проиграл очень много самому себе. В полуфинале у него было 47,11, а в финале — только 47,44. Несопоставимо.
Колесников невероятно одаренный парень. Способен крушить мировые рекорды и обыгрывать кого угодно. Но есть стойкое ощущение, что к большим победам он пока не готов психологически. Не созрел.
На ЧМ-2019 Колесников выходил в финал на 50 м на спине, и никто в его победе тогда не сомневался — настолько хорош он был в квалификациях. Вопрос ставился так: будет мировой рекорд или нет? А в итоге Климент зажался и финишировал лишь третьим. Заметно проиграв себе же образца полуфинала.
Уже здесь, в Токио, именно он вышел с первым временем в решающий заплыв на сотне на спине. Исходя из того, как все складывалось, первым за 25 лет олимпийским чемпионом в российском плавании должен был стать именно он. Но 0,02 выгрыз у него Рылов.
Который, в свою очередь, к этой победе был готов абсолютно. Это в Рио, на своей первой Олимпиаде, Евгений перегорел — и упустил верный шанс победить на 200 м. Спустя пять лет он — совершенно другой человек. Гораздо более прожжённый и матерый. Он уже выигрывал чемпионат мира, будучи на грани — после финиша едва не потеряв от боли сознание. Он знает, каково выходить на главные старты в статусе фаворита. Он через столько прошел, что за свое загрызет в бассейне кого угодно.
Будем надеяться, то же теперь сделает Колесников. Для Климента Игры в Токио — первые в карьеры. Ему
А вот кого в Париже не будет, так это Антона Чупкова. Он тоже совсем молодой. 24 года. Но от плавания устал до безумия. Есть стойкое ощущение, что двукратного чемпиона мира в брассе несколько надломил перенос Олимпиады.
Антон намеревался поставить яркую точку в своей карьере в Токио-2020 и еще один внезапный год сборов и тренировок дался ему слишком тяжело психологически. Сегодня в финале Чупков был сам не свой.
Начиналось все привычно. Первые 50 м — восьмой. 1,5 сек от лидера. 100 м — все так же последний, но разрывы уже чуть меньше. 150 м — четвертый! Ну что, теперь пошел, родной! В своем стиле! Как мы все уже привыкли.
Увы, но чуда на финише, как в Будапеште-2017 или Кванджу-2019, на этот раз не произошло. Включить знаменитый
В итоге у нашего чемпиона мира 2.07,24 — и обиднейшее четвертое место. Покажи он результат как на чемпионате Европы-2021 — в Токио было бы серебро.
«Никаких оправданий нет», — сразу отсек после финиша Чупков.
«На Олимпиаду в Париж я не собираюсь. На ЧМ-2022 — тоже. Сегодня был один из последних стартов в моей профессиональной карьере. Следующая цель — радоваться жизни».