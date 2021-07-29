Игры в Токио: итоги 29 июля

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Первыми борьбу за медали начали гребцы. Хорватский дуэт Мартин и Валент Синковичи завоевали золото Игр в академической гребле в соревнованиях двоек. Новозеландки Грейс Прендергаст и Керри Гаулер стали лучшими в соревнованиях двоек среди женщин. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро.

Ирландские гребцы Финтан Маккарти и Пол О'Донован стали лучшими в соревнованиях парных двоек. Представительницы Италии Валентина Родини и Федерика Чезарини выиграли золото в парных двойках у женщин.

Американский пловец Роберт Финке выиграл золото на дистанции 800 м вольным стилем. Австралиец Зак Стабблти-Кук завоевал золото Олимпиады в плавании на 200 м брассом с олимпийским рекордом. Россиянин Антон Чупков финишировал четвертым. Китаянка Юйфей Чжан стала олимпийской чемпионкой в плавании на 200 м баттерфляем, установив олимпийский рекорд. Российская пловчиха Светлана Чимрова заняла пятое место. Представитель США Кейлеб Дрессел первенствовал в плавании на 100 м вольным стилем. Россиянин Климент Колесников завоевал бронзу. Женская сборная Китая выиграла золото в эстафете 4×200 м вольным стилем. Российская четверка стала пятой.

Словацкая спортсменка Зузана Стефечекова выиграла золото Олимпийских игр в стрельбе в дисциплине трап. Среди мужчин лучшим оказался чешский стрелок Иржи Липтак.

Австралийка Джессика Фокс стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях каноэ-одиночек.

Дзюдоистка из Японии Сори Хамада завоевала золото в весовой категории до 78 кг. В категории до 100 кг у мужчин сильнейшим стал японец Аарон Вольф. Россиянин Нияз Ильясов стал бронзовым призером.

Женская сборная России по фехтованию выиграла золото Олимпиады в командных соревнованиях рапиристок. В финале россиянки победили сборную Франции со счетом 45:34. В составе российской команды выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина (не участвовала в финале).

Американская гимнастка Суниса Ли стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье, набрав 57.433 балла. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль, набрав 57.199 балла. Еще одна российская гимнастка, Владислава Уразова, стала четвертой.

Также в четверг прошел финал в индивидуальных женских соревнованиях по настольному теннису. Чемпионкой стала китаянка Мэн Чэнь, которая со счетом 4:2 обыграла свою соотечественницу Ин Ша Сунь.

После пяти дней соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

Расписание соревнований на пятницу 30 июля вы можете посмотреть здесь.