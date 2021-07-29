Олимпийская чемпионка Токио гимнастка Ахаимова может завершить карьеру

24-летняя Ахаимова во вторник вместе с Ангелиной Мельниковой, Владой Уразовой и Викторией Листуновой выиграла золотые олимпийские медали в командном многоборье.
«О послеолимпийских планах мы с Лилией еще не говорили. Но я думаю, ей надо поставить заключительную точку, все-таки ей уже 24 года, у нее больные ноги. Последние пять лет больные голеностопы не позволяют ей делать нормальные приземления. Эта проблема у нее давно, я ее уже взяла к себе с разбитыми голеностопами.
«Я думаю, ей стоит дать дорогу молодым. Пусть спокойно занимается личной жизнью и чем угодно еще. Думаю, Лилия тоже склоняется к уходу. Сейчас ей очень тяжело преодолевать все. Осенний чемпионат мира, я думаю, нужно оставить молодым. У нас есть еще очень хорошая гимнастка — Лена Герасимова, которая выступала в Токио. Те же Яна Ворона и Маша Минаева ждут своего часа. Они должны начинать новый олимпийский цикл», — сказала Киряшова.
В активе Ахаимовой также серебряные медали чемпионатов мира 2018 и 2019 годов в командном первенстве. В составе сборной России она выиграла золото чемпионата Европы — 2018 в Глазго. 1 августа в Токио Ахаимова выступит в финале опорного прыжка.