Ефимову со скандалом не пустили на любимую дистанцию на ОИ-2020. Это было огромной ошибкой
Девушка, заменившая Юлию, даже не пробилась в финал. Наша опытная чемпионка наверняка выступила бы лучше.
Девушка, заменившая Юлию, даже не пробилась в финал. Наша опытная чемпионка наверняка выступила бы лучше.
Полуфинальный заплыв на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио дал ответ на вопрос — стоило ли допустить Юлию Ефимову на этот старт вне рамок национального отбора. Мария Темникова, которая в апреле в Казани на чемпионате России обыграла Ефимову, в полуфинале проиграла самой себе две (!) секунды и осталась без финала. Ефимова даже в сонном состоянии плывёт быстрее.
Ну что тут скажешь? Тогда же, в апреле, главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что спортивный принцип превыше всего, и коль Ефимова проиграла отбор, то и на Олимпиаде свою любимую и самую успешную дистанцию не поплывёт. В апреле, более чем за три месяца до старта Игр-2020.
На майском чемпионате Европы в Будапеште Ефимова обыграла не только Темникову, но и победительницу отборов юную Евгению Чикунову. В июне в Барселоне Ефимова, уже подводившаяся к Олимпиаде на сотне, проплыла 200 м брассом с результатом 2.21,86. При этом, как она сама признавалась, эту дистанцию не готовила, потому что шла целенаправленная работа на сотню.
Да с этим результатом Юлия прошла бы в финал Олимпиады на третьем месте! Но когда был объявлен окончательный состав на Игры-2020 с разбивкой по дистанциям и Ефимовой не оказалось на 200 м, тот же Чепик заметил: Юле нужно было подойти к Маше и попробовать договориться. Вдумайтесь только в слова главного тренера сборной. Он не по результатам судит, а просит спортсменок договориться.
То он говорит, что принципы отбора — превыше всего, то утверждает, что договориться можно было. Естественно, Ефимова, бронзовый призёр на 200 м в Лондоне, серебряный призёр на той же дистанции в
Но только представьте, например, что отбор на чемпионат мира по биатлону будет производиться на основе летнего чемпионата страны. Ну, а что, был сильнее всех в августе или сентябре — будешь стартовать и в
В плавании же это прокатывает. И ладно бы по ходу сезона Мария Темникова доказывала, что она сильнее. Так нет же! Единственный старт, место на Олимпиаде и полный провал на главном старте. Это было ожидаемо. А тренерам, вместо того чтобы советовать Ефимовой с
Ведь была уже подобная ситуация перед чемпионатом мира в Кванджу! Ефимова тогда на отборе просто встала на последних 25 метрах и проиграла и Чикуновой, и Темниковой. Но всё же была включена в состав команды тренерским решением и взяла на чемпионате мира золото!
Будь подобное решение сейчас, глядишь, плыли бы в олимпийском финале две россиянки, и, чем чёрт не шутит, были бы две медали. К 16-летней Евгении Чикуновой — никаких вопросов. Она проводит лучший старт в карьере. В финал вышла со вторым временем, личным рекордом и запасом на решающий заплыв.