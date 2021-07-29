Ефимову со скандалом не пустили на любимую дистанцию на ОИ-2020. Это было огромной ошибкой

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1469
2США
131410
5Россия
7117
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Хорватия
Румыния
Дания
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Группа B
10:25скороКитайРоссия
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороПабло Карреньо БустаДаниил Медведев
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороНовак ДжоковичКеи Нисикори
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
10:30скороНикола Мектич / Мате ПавичОстин Крайчек / Теннис Сандгрен
Теннис. Микст. 1/4 финала
10:30скороЭна Сибахара / Бен МаклахланАнастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. 1/2 финала
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. Финал
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 78 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 78 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 78 кг. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой этап
11:00скороВячеслав Красильников/Олег СтояновскийМартин Плавиньш/Эдгар Токс
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
11:00скороКим Соенг / Кон ХионМайю Матсумото / Вакана Нагахара
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
11:00скороГрейся Полии / Априяни РахаюДу Йе / Ли Ин Ху
Парусный спорт. Мужчины
11:00скоро470. Мужчины. Предварительные гонки
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. 1/2 финала
Баскетбол. Женщины. Группа А
11:20скороИспанияСербия
Парусный спорт. Женщины
11:30скоро470. Женщины. Предварительные гонки
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
11:48скороТрой ИслиГлеб Бакши
10:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Ефимову со скандалом не пустили на любимую дистанцию на ОИ-2020. Это было огромной ошибкой

Девушка, заменившая Юлию, даже не пробилась в финал. Наша опытная чемпионка наверняка выступила бы лучше.

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Источник: РИА "Новости"

Полуфинальный заплыв на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио дал ответ на вопрос — стоило ли допустить Юлию Ефимову на этот старт вне рамок национального отбора. Мария Темникова, которая в апреле в Казани на чемпионате России обыграла Ефимову, в полуфинале проиграла самой себе две (!) секунды и осталась без финала. Ефимова даже в сонном состоянии плывёт быстрее.

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Ну что тут скажешь? Тогда же, в апреле, главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что спортивный принцип превыше всего, и коль Ефимова проиграла отбор, то и на Олимпиаде свою любимую и самую успешную дистанцию не поплывёт. В апреле, более чем за три месяца до старта Игр-2020.

На майском чемпионате Европы в Будапеште Ефимова обыграла не только Темникову, но и победительницу отборов юную Евгению Чикунову. В июне в Барселоне Ефимова, уже подводившаяся к Олимпиаде на сотне, проплыла 200 м брассом с результатом 2.21,86. При этом, как она сама признавалась, эту дистанцию не готовила, потому что шла целенаправленная работа на сотню.

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Да с этим результатом Юлия прошла бы в финал Олимпиады на третьем месте! Но когда был объявлен окончательный состав на Игры-2020 с разбивкой по дистанциям и Ефимовой не оказалось на 200 м, тот же Чепик заметил: Юле нужно было подойти к Маше и попробовать договориться. Вдумайтесь только в слова главного тренера сборной. Он не по результатам судит, а просит спортсменок договориться.

То он говорит, что принципы отбора — превыше всего, то утверждает, что договориться можно было. Естественно, Ефимова, бронзовый призёр на 200 м в Лондоне, серебряный призёр на той же дистанции в Рио-де-Жанейро, двукратная чемпионка мира ни о чём и ни с кем договариваться не стала. Нет — значит нет.

Но только представьте, например, что отбор на чемпионат мира по биатлону будет производиться на основе летнего чемпионата страны. Ну, а что, был сильнее всех в августе или сентябре — будешь стартовать и в феврале-марте. И плевать на то, что в январе совсем другие расклады, и те, кто бежал летом, зимой стоят.

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В плавании же это прокатывает. И ладно бы по ходу сезона Мария Темникова доказывала, что она сильнее. Так нет же! Единственный старт, место на Олимпиаде и полный провал на главном старте. Это было ожидаемо. А тренерам, вместо того чтобы советовать Ефимовой с кем-то договориться, лучше было бы попробовать поговорить с самой Юлей, а не гордо отвечать, что она, мол, в Америке живёт и мы с ней через папу общаемся. Тренеры допустили огромную ошибку. Интересно, признают это или нет?

Ведь была уже подобная ситуация перед чемпионатом мира в Кванджу! Ефимова тогда на отборе просто встала на последних 25 метрах и проиграла и Чикуновой, и Темниковой. Но всё же была включена в состав команды тренерским решением и взяла на чемпионате мира золото!

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Будь подобное решение сейчас, глядишь, плыли бы в олимпийском финале две россиянки, и, чем чёрт не шутит, были бы две медали. К 16-летней Евгении Чикуновой — никаких вопросов. Она проводит лучший старт в карьере. В финал вышла со вторым временем, личным рекордом и запасом на решающий заплыв.

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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