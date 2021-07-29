Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе изолирована на Олимпиаде в Токио
Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе была изолирована на Олимпийских играх в Токио
Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе была изолирована на Олимпийских играх в Токио
По данным источника, всех 63 легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции после новостей о том, что американский чемпион по прыжкам с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на COVID-19. Есть опасения, что некоторые спортсмены могли взаимодействовать с Кендриксом, причем австралийский прыгун с шестом Куртис Маршалл подтвердил их тесный контакт.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.