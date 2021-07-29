Российские рапиристки победили американок и вышли в финал Олимпиады
Российские рапиристки победили команду США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио со счетом 45:42.
Российские рапиристки победили команду США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио со счетом 45:42.
По ходу поединка с американками в составе России произошла замена: вместо Аделины Загидуллиной появилась Марта Мартьянова. Помимо Загидуллиной и Мартьяновой за российскую команду выступят Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова.
В финале Олимпиады россиянки встретятся с француженками. Финал пройдет сегодня, 29 июля, начало — в 14.00 (мск).