Шлеменко объяснил провал российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио

«Давайте не будем забывать, что дзюдо не является национальным видом спорта в отличие от самбо. Я общался с дзюдоистами, не так давно произошли изменения правил. Многим стало сложнее работать, кто-то ушел в самбо или другие виды борьбы. Не всегда получается быть первыми.



Зато у нас есть успехи в других видах спорта. Тхэквондо, например. Вряд ли в российском дзюдо стагнация, это просто стечение обстоятельств. Может, смена поколений. У нас же молодая команда. Может, где-то опыта не хватает», — сказал Шлеменко «СЭ».