Шлеменко объяснил провал российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио
Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о неудачном выступлении российских дзюдоистов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
Российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о неудачном выступлении российских дзюдоистов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
«Давайте не будем забывать, что дзюдо не является национальным видом спорта в отличие от самбо. Я общался с дзюдоистами, не так давно произошли изменения правил. Многим стало сложнее работать,
Зато у нас есть успехи в других видах спорта. Тхэквондо, например. Вряд ли в российском дзюдо стагнация, это просто стечение обстоятельств. Может, смена поколений. У нас же молодая команда. Может,
На Олимпиаде в Токио российские дзюдоисты завоевали только одну медаль. Ранее Мадина Таймазова стала бронзовой призеркой в категории до 70 кг.