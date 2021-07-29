Мамедов: Судьи признали ошибку в финале Дериглазовой с американкой на Играх, но поезд ушел

Инна нанесла в личном турнире укол американке Кифер при счете 12:12, а балл дали Кифер. В итоге Кифер — олимпийская чемпионка, а Инна проиграла. Да, сейчас все судьи признают — это была ошибка, а кого это сейчас волнует? Все, поезд ушел.

Ильгар Мамедов главный тренер сборной России по фехтованию