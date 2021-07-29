Мамедов: Судьи признали ошибку в финале Дериглазовой с американкой на Играх, но поезд ушел
25 июля россиянка уступила в матче за золотую медаль
25 июля россиянка уступила в матче за золотую медаль
ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Судьи признали ошибку в финальном поединке личного турнира Олимпиады в Токио между российской рапиристкой Инной Дериглазовой и американкой Ли Кифер, однако это уже ничего не изменит. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.
25 июля в финале личного турнира на Олимпийских играх в Токио Дериглазова уступила Кифер со счетом 13:15.
Инна нанесла в личном турнире укол американке Кифер при счете 12:12, а балл дали Кифер. В итоге Кифер — олимпийская чемпионка, а Инна проиграла. Да, сейчас все судьи признают — это была ошибка, а кого это сейчас волнует? Все, поезд ушел.
Дериглазовой 31 год, она становилась олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы.