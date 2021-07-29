Дзюдоистка Таймазова заявила, что снова может видеть правым глазом после травмы

Сегодня уже получше. Вчера после схватки за бронзовую медаль я вообще не видела ничего правым глазом, отек просто закрыл глаз. Спасибо врачам, которые работают с нашей командой, они мне помогли, сделали пункцию, откачали лишнюю жидкость. Они активно занимаются моим лечением.

Мадина Таймазова российская дзюдоистка