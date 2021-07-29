Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал олимпийского теннисного турнира в парах

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
1469
2США
131410
5Россия
7117
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гребной слалом
Каноэ-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Мэллори Франклин
Андреа Херцог
Результаты
Стрельба
Трап. Мужчины. Финал
Иржи Липтак
Давид Костелецки
Мэттью Ковард Холли
Результаты
Стрельба
Трап. Женщины. Финал
Зузана Стефечекова
Кейл Браунинг
Алессандра Перилли
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Китай
США
Австралия
Результаты
Плавание
100 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кайл Чалмерс
Климент Колесников
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Чжан Юйфэй
Риган Смит
Хэйли Фликингер
Результаты
Плавание
200 м брасс. Мужчины. Финал
Айзек Стабблети-Кук
Арно Камминга
Матти Маттссон
Результаты
Плавание
800 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Грегорио Пальтриньери
Михаил Романчук
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Италия
Франция
Нидерланды
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Ирландия
Германия
Улаф Италия
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Россия
Канада
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Хорватия
Румыния
Дания
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Финал
Россия
Латвия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Финал
США
Россия
Результаты
Баскетбол 3x3
Мужчины. Матч за 3-е место
Сербия
Бельгия
Результаты
Баскетбол 3x3
Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Китай
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ши Чжиен
Хулио Майора Перния
Рахмат Эрвин Абдулла
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Мужчины. Финал
Корея
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Мужчины. Финал
Даики Хасимото
Сяо Жуотен
Никита Нагорный
Результаты
Дзюдо
до 90 кг. Мужчины. Финал
Лаша Бекаури
Эдуард Триппель
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Группа B
10:25скороКитайРоссия
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороПабло Карреньо БустаДаниил Медведев
Теннис. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороНовак ДжоковичКеи Нисикори
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
10:30скороНикола Мектич / Мате ПавичОстин Крайчек / Теннис Сандгрен
Теннис. Микст. 1/4 финала
10:30скороЭна Сибахара / Бен МаклахланАнастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. 1/2 финала
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. Финал
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 78 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 78 кг. Матч за 3-е место
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 78 кг. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой этап
11:00скороВячеслав Красильников/Олег СтояновскийМартин Плавиньш/Эдгар Токс
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
11:00скороКим Соенг / Кон ХионМайю Матсумото / Вакана Нагахара
Бадминтон. Женщины. 1/4 финала
11:00скороГрейся Полии / Априяни РахаюДу Йе / Ли Ин Ху
Парусный спорт. Мужчины
11:00скоро470. Мужчины. Предварительные гонки
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 100 кг. 1/2 финала
Баскетбол. Женщины. Группа А
11:20скороИспанияСербия
Парусный спорт. Женщины
11:30скоро470. Женщины. Предварительные гонки
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
11:48скороТрой ИслиГлеб Бакши
11:25 (мск), источник: ТАСС

Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал олимпийского теннисного турнира в парах

В полуфинальном матче россиянки уступили представительницам Чехии.

Наверх
Источник: Reuters

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинальном матче олимпийского турнира в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешских теннисисток, посеянных на турнире под первым номером. В финале Крейчикова и Синякова сыграют с победительницами матча между бразильянками Луизой Стефани и Лаурой Пигосси и швейцарками Викторией Голубич и Белиндой Бенчич. Россиянки в матче за бронзу сыграют с проигравшей парой в данном встрече.

Веснина в парном разряде на Играх в Рио-де-Жанейро завоевала золотую медаль в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е — в парном. Также в парном разряде на ее счету 18 титулов WTA.

Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й — в парном, она выиграла два турнира под эгидой WTA.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

 Ефимова раскритиковала организаторов Олимпиады: деньги решают все, и на спортсменов глубоко...
Сколько зарабатывают футбольные судьи
Главные темы
Колесников – неимоверный талант, пока не готовый вырывать победы
Русское чудо в гребле: сенсационный успех, которого ждали 17 лет
Ефимову убрали с любимой дистанции в Токио. Это огромная ошибка
«Разве это вид спорта?» Прорыв России на ОИ понравился не всем
Казахстанский боксер Аманкул одержал волевую победу на Олимпиаде
Комментаторы Олимпиады подверглись критике из-за неправильного обращения к небинарному спортсмену
В Токио снова обновлен суточный максимум заражений коронавирусом
Олимпийская чемпионка Токио гимнастка Ахаимова может завершить карьеру
Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе изолирована на Олимпиаде в Токио
Сексуальные близняшки принесли России медали в свой день рождения. Вау!
Российские рапиристки победили американок и вышли в финал Олимпиады
Российские дзюдоисты Бабинцева и Ильясов не смогли выйти в полуфинал Олимпиады
Симона Байлз: «Любовь и поддержка заставили меня осознать, что я больше, чем мои достижения и гимнастика»
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Мадина Таймазова завоевала «бронзу» в дзюдо, несмотря на полученную травму
Губерниев — о серебре в гребле: это как если бы команда Черчесова выиграла у Италии 11:2
Бацарашкина вышла в финал турнира по стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде
Чупков после 4-го места на Олимпиаде планирует радоваться жизни
Олимпиада-2020. Плавание. Рылов вышел в финал с лучшим временем, Чикунова — со вторым, Тарасевич, Жилкин и Темникова выбыли
Россиянки — 5-е в эстафете 4×200 м кролем на ОИ-2020. Китаянки победили с мировым рекордом
Россия выдала лучший старт на Олимпиадах с 1996 года. Неужели установим медальный рекорд?
Команда российских рапиристок вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
Климент Колесников: «На 100-метровке где-то накосячил. Ожидал другого результата от себя. Но третье место на Олимпиаде — тоже неплохо»
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Светлана Чимрова стала пятой в финальном заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпиаде-2020
Александр Вязовкин вышел в финал турнира по академической гребле на Олимпиаде
Россиянин Климент Колесников завоевал бронзу ОИ-2020 на дистанции 100 м вольным стилем
«Ты подвела свою страну». Британский телеведущий жёстко раскритиковал Симону Байлз
Евгений Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине и вышел в финал Олимпиады
Итальянки заняли первое место в финале Олимпиады в легких парных двойках
Хорватская двойка завоевала золото в академической гребле на Олимпийских играх
Орябинская — о серебре Олимпиады в гребле: трудно поверить в это, осознать
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
12Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 28 июля
23Олимпиада в Токио: все чемпионы 28 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 27 июля
22Олимпиада в Токио: все чемпионы 27 июля
16Токио-2020: лучшие кадры 26 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 26 июля
20Самые красивые россиянки на Олимпиаде
15Токио-2020: лучшие кадры 25 июля
18Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля
Антон Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпийских играх
Ирландцы завоевали золото Олимпиады в академической гребле
Анна Пракатень вышла в финал турнира по академической гребле с первого места
Украинец Михаил Романчук завоевал бронзу в заплыве на 800 м вольным стилем на Олимпиаде
«Историческое достижение». Губерниев — о серебре Степановой и Орябинской в гребле
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Российская женская двойка завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде
Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио разыграют 17 комплектов наград
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля
Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь