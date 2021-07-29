Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал олимпийского теннисного турнира в парах
В полуфинальном матче россиянки уступили представительницам Чехии.
В полуфинальном матче россиянки уступили представительницам Чехии.
ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинальном матче олимпийского турнира в парном разряде.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешских теннисисток, посеянных на турнире под первым номером. В финале Крейчикова и Синякова сыграют с победительницами матча между бразильянками Луизой Стефани и Лаурой Пигосси и швейцарками Викторией Голубич и Белиндой Бенчич. Россиянки в матче за бронзу сыграют с проигравшей парой в данном встрече.
Веснина в парном разряде на Играх в
Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й — в парном, она выиграла два турнира под эгидой WTA.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.