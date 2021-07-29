Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал олимпийского теннисного турнира в парах

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли представительницам Чехии Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинальном матче олимпийского турнира в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 10:6 в пользу чешских теннисисток, посеянных на турнире под первым номером. В финале Крейчикова и Синякова сыграют с победительницами матча между бразильянками Луизой Стефани и Лаурой Пигосси и швейцарками Викторией Голубич и Белиндой Бенчич. Россиянки в матче за бронзу сыграют с проигравшей парой в данном встрече.

Веснина в парном разряде на Играх в Рио-де-Жанейро завоевала золотую медаль в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е — в парном. Также в парном разряде на ее счету 18 титулов WTA.

Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й — в парном, она выиграла два турнира под эгидой WTA.