Казахстанский боксер Аманкул одержал волевую победу на Олимпиаде
Казахстанец Абилхан Аманкул начал свой путь на олимпийском турнире по боксу в весе до 75 кг боем против узбека Фаната Кахрамонова.
Казахстанец Абилхан Аманкул начал свой путь на олимпийском турнире по боксу в весе до 75 кг боем против узбека Фаната Кахрамонова.
Аманкул проиграл первый раунд, но сумел переломить ход боя, отправив во второй пятиминутке соперника в нокдаун и под чистую забрал второй и третий раунд по запискам судей.
Уверенная победа единогласным решением судей в пользу Абилхана!