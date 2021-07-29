Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал Олимпийских игр
Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В четвертьфинале спортсмен одержал победу над французом Уго Умбером. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
В полуфинале Хачанов сыграет с победителем встречи между испанцем Пабло
Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год